Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 22 de julio de 2022 00:00

El amor se fortalece en algunos personajes pero la venganza y el odio sobrevuela en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela de Miran y Reyyan transita el último tramo de la historia pero no por eso el drama dejará de estar presente.

En el capítulo de este jueves, Gönul se enfrentó a Füsun luego de que ella quiso marcar el camino de la relación de la joven con Azat. "¿Quién se cree que es, mi madre o mi padre?. Azat y yo nos amamos, nos vamos a casar", lanzó ella a lo que Füsun le corrigió: "hazlo como corresponde, yo solo pienso de corazón en tu mejor interés. No puedes ser un juguete para los Sadoglu... Azat no puede caminar por la ciudad si yo no lo permito, que te quede claro".

Por otro lado, Reyyan volvió de un paseo con con su madre Zehra y su cuñada Azra con el dolor invadiendo a todas. Es que estas 2 últimas saben que la vida de ella corre riesgo con el embarazo y que al dar a luz podría morir. "¿Cómo podré vivir tranquila sabiendo lo que estás haciendo?", dijo Zehra quien luego le recomendó a Miran que la cuide mucho, aunque no dio los motivos.

En el capítulo de este viernes, Dilsah nuevamente molestará a Reyyan pero esta vez aprovechándose de su embarazo complicado le dirá palabras muy dolorosas. "Que triste no estarás con nosotros para ver la familia feliz. Me das lástima", lanzará la mujer provocando las lágrimas de la esposa de Miran.

Sin embargo a pocos metros escuchará todo Zehra quien saldrá a defender a su hija. "Sería bueno que se mantenga lejos de mi hija", amenazará la mujer poniendo los puntos en la avanzada de aquella quien no tiene piedad. Pese a que Reyyan le pedirá a su madre que no se meta y no diga nada, ella avanzará: "si le veo una mínima cara de tristeza a mi hija, usted será la responsable".

Por otro lado, se concretará una ceremonia tipo casamiento entre Miran y Reyyan donde confirmarán sus votos de amor. "Empecé contigo, formé una familia, moriré contigo. Hasta mi último aliento eres mi todo. Y te pregunto: ¿serás la madre de mi hijo?", preguntará él de rodillas mientras saca un valioso anillo para ella.

Reyyan con su largo vestido de novia se emocionará por sus palabras y por el paso que estarán dando. "Ya lo soy", dirá sin pensar en más palabras y frente a toda la familia Sadoglu que presenciará ese emotivo momento.

Por otro lado, Cihan seguirá firme en su rechazo de la relación de Azat con Gönul y se lo dejará en claro a Miran. "Jamás voy a aceptar esto, no lo alientes a Azat. No lo hagas. Aunque tengas el corazón para ponerte de su lado, no tienes la fuerza de enfrentarte a mi. No me contradigas", apuntará.

"Si piensa que lo contradigo, ése es su problema. Buena suerte", finalizará.