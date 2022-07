El Hotel de los Famosos: el inesperado desafío de los finalistas

viernes, 22 de julio de 2022 08:05

Alex Caniggia y Martín Salwe comenzaron a disputar la gran final en el El Hotel de los Famosos, el reality con que el eltrece logró ganar categoría en el prime time, y que ya le prepara el escenario a Marcelo Tinelli, para su gran regreso el próximo lunes.

En este caso, los dos participantes que lograron imponerse por sobre sus compañeros luego de muchas pruebas, ya empezaron el desafío final que llega con particularidades que antes no se habían jugado.

“La gran final consta de tres etapas, es decir de tres duelos. Ésta es la primera etapa de la gran final. Si uno de ustedes se lesiona en este primer desafío, y no puede continuar, el que tome su lugar es el último eliminado, es decir Walter”, arrancó explicándoles Pampita.

En el primer desafío se jugó en el campo donde tantas veces compitieron antes de llegar a la H. Sin embargo, el segundo se realizará en el campo de juego, y el tercer duelo será en la tan temida H.

En ese escenario, la modelo le preguntó a Alex cómo se sentía, debido a que sufrió una lesión en el desafío que lo coronó como el segundo finalista. “Sí, estoy mal, angustiado, con bronca, apenas puedo caminar. Voy a probar a ver qué pasa y ojalá pueda terminar el juego”, se sinceró Alex.

“¿Y en tu caso Martín?”, indagó el Chino Leunis a Salwe. “No, yo estoy bien Chino, pero estoy mal por Alex. Tampoco está bueno jugar una final contra una persona que dice que no puede caminar”, expresó.

Y agregó: “También lo quiero, hizo un recorrido, lo mismo que le mío, fueron tres meses de encierro. Que te pase esto faltando horas para la gran final por 10 millones de pesos, te queres matar”.

“Los desafíos serán contra el tiempo, los tiempos serán cronometrados, y la sumatoria de estos tiempos va a determinar quién de ustedes dos es el ganador. Es decir, el que haya realizado los tres duelos en el menor tiempo será el primer ganador de El Hotel de los Famosos y se hará, naturalmente, de los diez millones de pesos”, les explicó el Chino.

“Les aclaro que cada uno de los tiempos va a estar resguardado por la escribana Guadalupe Morales. Ustedes no van a saber el resultado de ninguno de los desafíos hasta luego del duelo de la H. Recién ahí se enterarán de los tiempos obtenidos y sabremos quién es el ganador”, añadió a los participantes.

“Ustedes van a contar con la oportunidad de usar un comodín. Una persona que compita por ustedes en el segundo de los desafíos, es decir una herramienta que pueden usar si lo desean. Es una decisión de ustedes que deben tomar en su debido momento. Esa decisión tendrá un costo, nada es gratis. A la persona que compita por ustedes deben darle un millón de pesos del premio mayor de los diez millones de pesos, en caso de que ganen”, les aclaró Pampita.

“Prefiero morirme antes, pero morirme eh. ¿Un palo a un compañero? Me tienen que sacar una pierna acá, me llevo todo o no me llevo nada”, lanzó Martín. Y la respuesta de Alex sorprendió ya que debido a su lesión reconoció que evaluaría su situación y, en el caso de no poder caminar, le dejaría su lugar a un compañero.

“Traté de dar todo Chino, espero haber hecho un buen tiempo, pero bueno, no podía dar más de lo que di”, comentó Alex al terminar el laberinto. Por su parte, Salwe se mostró confiado de haberse desenvuelto bien. Aunque, claro está, ambos se fueron sin saber cómo están posicionados de cara al siguiente desafío. “El resultado lo sabrán luego del juego final, es decir de la temida H”, finalizó el Chino antes de despedirlos.