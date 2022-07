Así era Locho Loccisano cuando era niño: “mis amigos me decían Ferretería"

jueves, 21 de julio de 2022 21:33

Si algo tiene Locho Loccisano es carisma. El joven se hizo popularmente conocido tras participar de El Hotel de los Famosos y si bien no ganó el certamen de El Trece, alcanzó el reconocimiento y apoyo de una gran cantidad de seguidores.

Como él lo dijo hace una semana, un día antes de quedar eliminado, su verdadera familia no estaba dentro del reality sino en su casa, con sus padres y su hermana. Su infancia fue muy feliz y en su memoria conserva todas las travesuras que realizaba desde el día que tuvo un accidente a los 13 años hasta las numerosas travesuras en las escuelas por las que pasó.

Lucas nació en Monte Castro, tiene 28 años y el sobrenombre de "Locho" nació gracias a los amigos de su hermana Belén (30). “Ella era conocida como Lochi en el Ateneo Popular Versalles, el club del barrio. Lochi por Loccisano, así que cuando aparecí, empecé a ser Locho, el hermano de Lochi”, contó en una nota que brindó a Infobae.

En sus recuerdos está esa plaza que estaba frente a su casa donde se divertía “con muchos amigos, puertas abiertas y el permiso para dar vueltas en bici hasta las 8 de la noche”. Pero también está en su memoria sus pasos por varias escuelas por ser mal alumno: “tanto que me invitaron a retirarme de 3 colegios”.

“Siempre me costó acatar las normas, me rebelaba hasta para formar en el patio”, expresó y rápidamente trajo una anécdota a su cabeza: "mi mamá había viajado, papá me dejaba en el colegio y yo nunca entraba. Se dio cuenta cuando la llamaron para preguntarle el motivo por el que yo no había asistido en más de una semana”.

Otra anécdota fue cuando metió "un cartucho de tinta indeleble en el calefactor y todos tuvimos que escapar del aula por los efectos del humo negro”. Paralelo a esto estudió música de manera "casi obligada" desde los 5 a los 13 años. “Al principio fui un tanto obligado. Me dolía dejar los videojuegos para agarrar la guitarra clásica”, aseguró subrayando: “desde aquel episodio de los auriculares en la playa, mis viejos pusieron todo en esa pasión... Y voy a agradecérselos toda la vida”.

“Soy demasiado vago”, reconoció el joven quien quiso estudiar abogacía y abandonó para luego entrar a periodismo. Hizo 2 años y medio y también dejó.

El día que sufrió el accidente

A la edad de 13 años, Locho sufrió un accidente que le provocó una importante quebradura. Fue cuando experimentaba biker. "Me comí un pozo y salí volando... En esa milésima de segundo en la que te das cuenta de que vas a golpear el piso con la cabeza, puse el brazo para protegerme y el impacto me pulverizó el codo. Se quebró en 40 partes. Estuve internado durante un mes y debieron operarme dos veces... Fue una locura”, destacó.

“Me pusieron 8 pernos y 2 placas metálicas. La primera cirugía duró más de 10 horas, con decirte que los médicos paraban para comer...”, explicó y recordó: “mis amigos me decían Ferretería por los tornillos que llevaba. Siempre le puse humor a esa situación, eso me distraía de la limitación”.

