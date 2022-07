Fugitivia: Ulas Tuna Astepe aceptó reversionar la ficción New Amsterdam

miércoles, 20 de julio de 2022 00:00

Es un galán y conquista los corazones en Argentina de la mano de "Sen Anlat Karadeniz" o más conocida por Telefe como "Fugitiva". El actor turco Ulas Tuna Astepe es sin dudas una de las figuras que supo ganarse a la teleaudiencia con su personaje de Tahir o también llamado "el loco Kaleli".

La novela cuenta la historia de una joven, Nefes, que huyó de su pareja, Vedat, llevándose el hijo de ambos, Yigit. La mujer sufría violencia psicológica y física por parte de él e incluso perdió un bebé producto de tal agresión. En el camino apareció Tahir quien la salvó de ese infierno y la ayudó a superar todos los límites que se le fueron poniendo en el camino.

Por su perfil de hombre valiente, que no le teme a nada, Tahir se convirtió en uno de los personajes más fuertes. Y en Argentina el actor que lo interpreta, Ulas Tuna Astepe, cosechó miles de seguidores que están pendiente de todo lo que hace. En este contexto, se conoció que ahora aceptó emprender un nuevo desafío laboral.

Tras ser el actor principal de Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz) aceptó formar parte de la serie de televisión "Barbaroslar Sword of the Mediterranean" y ahora aceptó formar parte del staff de la ficción turca Yeni Istanbul (o también llamada New Istanbul), adaptación de la serie New Amsterdam.

La ficción que adaptará Turquía

Según las últimas noticias publicada por los portales turcos, sobre la serie que dirigirá Çigdem Bozali, Ulas Tuna Astepe firmó el contrato y será el actor principal. Aún no se han dado a conocer quiénes serán las actrices que lo acompañarán pero por la envergadura del proyecto se espera que sean figuras estelares.

Ulas Tuna Astepe interpretará al personaje Baris Güvener, el nuevo médico jefe del hospital. Este personaje tuvo una hermana mayor, Bilge, que nació en el mismo hospital que él pero murió a causa de una infección hospitalaria. El lema de vida de Baris es: ¡Adelante!