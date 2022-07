Benjamín Vicuña fue terminante cuando le preguntaron por la China Suárez

miércoles, 20 de julio de 2022 00:00

La China Suárez ya dejó atrás sus sentimientos por el actor chileno, Benjamín Vicuña. La joven se encuentra muy enamorada y decidió emprender un viaje lejos del país de la mano de su nueva pareja, el cantante Rusherking.

El actor chileno decidió no hablar más sobre su expareja, para evitar conflictos. Sin embargo, desde LAM, programa conducido por Ángel de Brito no dudaron en preguntarle sobre su exmujer.

Cuando le consultaron sobre China Suárez, Vicuña afirmó que “no voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, señaló semanas atrás, cuando fue consultado. Y agregó con tono serio: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden. No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó”

Posteriormente, en otro programa le consultaron por su relación con su expareja y Benjamín respondió que “trato de no hablar, porque lo que uno diga se transforma en un título que muchas veces molesta o genera malos entendidos”.

Además, sumó que “ya les comenté cuál es mi forma para no poder generar malos entendidos. Vinimos a trabajar. A laburar”, respondió el actor dando por finalizado el asunto.

Pero el periodista se tomó de la frase para insistir. “¿Laburarías con alguna de tus ex?”. “Sí, trabajaría. Obvio, ¿por qué no?”, cerró el actor.