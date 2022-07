¡Sorpresa! El tenso reencuentro de Emily Lucius y Locho Loccisano

martes, 19 de julio de 2022 14:25

Este lunes, el jugador más querido de El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano, le dijo adiós al reality. Tras medirse en la H con Walter Quejeiro, el influencer quedó fuera pese a que se perfilaba a ser uno de los ganadores.

En este sentido, Locho se reencontró con su ex compañera Emily Lucius, y ambos vivieron un tenso momento. Las imágenes fueron mostradas en en Socios del Espectáculo, tras el registro en el piso de Canta Conmigo Ahora, la nueva propuesta de Marcelo Tinelli en la que Loccisano será jurado.

“Se dio el primer cruce después de la salida del hotel con Emily Lucius”, lanzó Rodrigo Lussich y mientras que su compañero Adrián Pallares agregó: “Da frialdad tu saludo, es más como una cosa de educación”.

“Sí, fue un saludo frío, a los fans los abrazo con más cariño; me di vuelta y ella estaba arrastrándose como que era una rastrera, no sé si venía de un chiste…”, dijo el influencer. En ese contexto, Locho explicó por qué saludó a Emily de esa manera: “La verdad es que todavía no tuvimos la oportunidad de hablar. Afuera volvió a decir que no creía en mi ataque de pánico”.

“Dijo también que estudié actuación y que hice un personaje y después se contradijo, fue muy raro”, sostuvo el último eliminado de El Hotel. Por su parte, Emily comentó: “Yo lo dejo todo, haciendo la rastrera. Qué divino, estoy feliz por él, es un gran proyecto, la verdad es que somos dos privilegiados y estamos más que agradecidos”.