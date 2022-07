La Voz Argentina: el mal momento de una participante que la hizo estallar

martes, 19 de julio de 2022 00:00

Este lunes, en la cuarta temporada de La Voz Argentina, se estrenó la etapa de "Las Batallas" donde cada uno de los coach presentaron a una pareja de entre sus participantes que se enfrentaron en el "ring", por un lugar en la continuidad del reality.

En este caso, la primera en llevar al escenario dos concursantes fue Lali Espósito, quien contó con el apoyo del español Alex Ubago como co-coach de su team. La primera pareja que se presentó fue Sofía Brown y Ángela Navarro, quienes en las audiciones a ciegas conquistaron a la artista y se sumaron a su equipo.

Sin embargo, en el ensayo, las cosas no salieron como pensaban. En este caso, les tocó interpretar Girl on Fire, uno de los grandes éxitos de Alicia Keys, en el cual Sofía se sintió muy mal y estalló en llanto.

"Perdón, estoy arruinando este momento", exclamó Sofía con lágrimas en sus ojos, que hizo que el ensayo se interrumpiera para que su compañera de competencia y los coach la contuvieran. En ese momento, tanto Lali como Alex le brindaron palabras de aliento que la tranquilizaron, y juntos se acercaron al piano para poder cantar en equipo.

"Lali y Álex son unos genios. No podía entrar en las armonías, me costaron bastante y fue todo un momento", reveló la artista respecto a su desempeño vocal que hicieron que rompiera en llanto. "Es una divina Lali. Me re abrazó y me contuvo. Pero me re costó. Creo que me costó salir de acá, de la cabeza, y simplemente estar y aprovechar todo, eso me está resultando un desafío", agregó.

"Sofi pasó por un mal momento, estuvo muy sensible y llorando. Nos comprometimos a apoyarla en este momento", comentó Ángela sobre la situación que atravesó su rival en el ensayo. Al momento de la batalla, Lali eligió a Ángela, que más allá de su talento, resaltó su buena actitud para acompañar a quien era su contrincante.