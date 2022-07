Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 19 de julio de 2022 00:00

Momentos muy tensos se vivirán en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Firat y Miran atraviesan una enemistad motivada por la soberbia del esposo de Reyyan pero también por la acción de Füsun sobre su sobrino Aslaneby.

En el capítulo de este lunes, Firat le propuso casamiento a Zeynep tras confesarle todo su amor y deseo de formar una familia con ella. Mientras que Azat le confesó a Gönul que Yaren mató a Harün y dejó la relación en un estado muy tenso.

Por otro lado, Miran se disculpó con Azra tras el escándalo que hizo en la fundación cuando se enteró que Füsun donó una importante suma. "Quiero disculparme por lo de anoche. Ya sabes lo que significa la fundación para mi, no pude contener mi ira al saber que Füsun es la que hizo la donación anónima", lanzó Miran.

Luego él destacó: "anoche hablé con Reyyan y en sus argumentos me ayudó a pensarlo honestamente. Füsun no es una persona que me agrade y confie plenamente pero pase lo que pase ella es tu madre. Por eso quiero que olvidemos todo lo que te dije anoche y que tu puedas disfrutar del tiempo con ella".

En el capítulo de este martes, la decisión de Firat de candidatearse para presidente de la empresa familiar lo vivirá Miran como una verdadera traición. Y más aún cuando vea en la sala quiénes son los que lo apoyarán para que se consagre en esas funciones.

"Sólo faltó el puñal clavado en mi espalda, hermano. Todo quedó claro", señalará él al salir de la empresa envuelto en odio y cruzando a Füsun en su camino.

Por otro lado Firat, continuará con su deseo de casarse con Zeynep y compartirá sus sueños y deseos para ese importante paso. "Estaba pensando que podíamos compartir esto con mi madre", le propondrá él a ella.

Por otro lado, Dilsah encarará a Reyyan después de haber escuchado que la madre de la joven le dijo la peligrosidad que ella significa para la familia. Ante esto le mostrará que en su celular guarda la foto del certificado que indica el compromiso de Reyyan en continuar el embarazo pese a que eso signifique su muerte.

"Miran no se puede enterar de esto", dirá ella entre lágrimas. Sin embargo, Dilsah está dispuesta a hacerle la vida imposible. "Yo no tengo la intención de que se entere porque si Miran se entera te salvará a tí y pedirá que abortes y yo no quiero eso. Yo te quiero muerta a tí", aclarará la mujer.

Sin embargo nunca imaginará que Miran la escuchará y le pedirá explicaciones por sus dichos.