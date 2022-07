El llanto de Locho tras su adiós al Hotel de los Famosos: "soy un hombre nuevo"

martes, 19 de julio de 2022 08:05

Este lunes se vivió una nueva eliminación en El Hotel de los Famosos, que ya transita su etapa final camino a coronar al gran ganador. En este escenario, con la emoción a flor de piel, quien le dijo adiós al reality fue el participante más querido del pueblo: Locho Loccisano.

La sorpresiva eliminación sacudió a los seguidores del programa y sin dudas también al propio Locho, que luego del final del capítulo de ayer, realizó un Live en Instagram donde apareció emocionado hasta las lágrimas.

"Gracias, me encantó el programa... creo que junto a ustedes viví la experiencia más significativa de mi vida, la experiencia más loca, la que más me marcó y no tengo dudas que desde que salí soy un hombre nuevo", comenzó diciendo el ahora ex participante a sus seguidores.

El duelo lo vivió con Walter Quejeiro a quien le dijo que le desea lo mejor y que el día de mañana le gustaría ser como él. Sin embargo, lejos de referirse a sus compañeros, en la comunicación con sus seguidores les dejó un fuerte mensaje de vida.

"Soy otra persona, una persona mucho mejor con más fuerza, más plantada. Lo que se vivió en el programa me pareció una locura, fue intenso, fueron tres meses de estar encerrado, de estar lejos de la familia", siguió en el video sin dejar de llorar.

Y agregó: "Una de las cosas que quiero remarcar que te das cuenta ahí, que es cuando te quedas solo, no tenés celular, no tenes lapicera, incluso no tenés con quién hablar empezás a darte cuenta todo lo que pasa con tu realidad, tus afectos, tus cariños, tus viejos, tus hermanos... Te das cuenta realmente que es lo único que vale".

El Live se extendió por casi una hora, en el que también apareció Patricia Sosa quien le dejó emotivas palabras y compartió su emoción.

"No hay 200 mil millones de pesos que puedan entregarte, que puedan darte eso que es los amigos y las familias, así que valoren. Quiero agradecerles por todo el apoyo que me dieron siempre, hace unos días que estoy afuera, esto no fue recién, y hace unos días que estoy viendo lo que me escriben, lo que me ponen y me hace sentir orgulloso", cerró Locho.