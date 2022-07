Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 18 de julio de 2022 00:00

Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe transita momentos muy difíciles camino al final. Reyyan tiene un embarazo complicado y está bajo la sospecha de Miran que teme lo peor.

En el capítulo del viernes pasado, en plena inauguración de la fundación Hümut, Hazar se mostrará molesto al ver que al lugar llegará Azize. Sin embargo, su esposa tratará de detenerlo y convencerlo para que no se vaya. "Sabes lo importante que es esta noche para los niños y ¿me dices que quieres irte?", lanzará ella.

Luego su padre, Nasuh tratará de convencerlo: "Hazar no hagas esto, Reyyan está embarazada. Ella no tiene nada que ver con esto". Sin embargo él hará oído sordo a todo y estará dispuesto a irse. Pero Reyyan verá todo y tratará de revertirlo. "¿No significo nada para ti?, ¿no puedes ser feliz esta noche por mi?", señalará a lo que él aclarará: "hija no digas eso. Cómo podría estar feliz con esa mujer acá".

Al ver todo lo que su presencia provocará, Azize se acercará a él para hablar. "Hazar no me llames madre, ni menciones mi nombre. Pero grábate para siempre en el corazón lo que te voy a decir. No rechaces compartir la felicidad con tu hija, aprovecha pasar todos los momentos que puedas con ellos. Al final nada te hará recuperar esos momentos y te pesará por siempre. Lo se, debes creerme", apuntará.

Luego Miran encaró a la doctora de Reyyan para saber qué tiene ella que no le quieren decir. "¿Reyyan tiene algún problema con el embarazo?, ¿si o no?". Y la doctora le confirmó: "sí tiene algo y usted debe saberlo".

En el capítulo de este lunes, Reyyan y Miran celebrarán la inauguración de la fundación del hijo de ambos con una buena noticia. "Hay otro benefactor que ha donado una gran suma de dinero y ha decidido mantener el anonimato. Por supuesto no es bien visto hablar de estos temas. Si tuviera la amabilidad de contactarnos internamente, nos encantaría agradecerle", anunciará.

En ese momento, Azra y Füsun ingresarán a la fundación y la joven en voz alta adelantará: "sí, está aquí mismo, entre nosotros. Es mi madre". La noticia sorprenderá a todos pero muy especialmente a Dilsah quien no soportará sentir que ha perdido a su hija.

Por otro lado, Firat tomará un gran paso con su novia. El joven Aslanbey le hará una propuesta muy romántica: "me siento completo mientras estoy contigo. Zeynep, quiero que formemos una familia juntos. Quiero que seamos uno".

Pero en otro sentido irá Gönul y Azat, pese a que entre ambos hay un gran amor una noticia los marcará: "por nosotros estaba refiriéndome a nuestras familias. A Yaren, Harün... quien mató a Harün fue Yaren".