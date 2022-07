Tensión en Telefe: Ariel Rodríguez Palacios habló de Mica Viciconte

viernes, 15 de julio de 2022 18:18

Ariel Rodríguez Palacios cumplió un mes en las mañanas de Telefe, con su programa "Ariel en su salsa", y en medio de su aniversario lanzó comentarios sobre su panelista, Mica Viciconte, que no pasaron desapercibidos y generaron polémica.

Los dichos los emitió de forma irónica y tras conocerse que existiría una tensión entre ellos, el conductor habló al respecto y reveló cómo es en verdad su relación con Viciconte.

"Mica no me dijo nada. Tenemos una relación bárbara. Nos matamos de la risa", comenzó señalando en una nota con Intrusos.

"No me llamó la atención la contratación de Mica Viciconte. Si yo no hago esa parte. Yo cocino y el canal me contrata para cocinar. Es un juego venir a cocinar, tratar de tirar buena onda, y ahí se termina todo", agregó al respecto.

Anteriormente, Ariel había exteriorizado que no esperaba la incorporación de la última ganadora de Masterchef Celebrity a su programa y eso le habría generado expectativas.

"No dije que no me gustó. Dije 'uy, puede ser…'. Todos somos seres humanos complicados", lanzó. "Entonces, dije 'uy, ¿cómo será?' Y la conocí y la verdad que es un sol (...) Tampoco es que sé tanto del mundo de la gente conocida, y demás", aseguró.