La desesperación de Paula Chaves por la salud de sus hijos: "Filipa convulsionó en el auto"

Desesperados. Así estuvieron este jueves Paula Cheves y Pedro Alfonso después de que se diera una serie de situaciones de salud con sus hijos pero especialmente con la pequeña Filipa. La hija menor de la pareja tuvo un pico de fiebre que le provocó una convulsión en el auto mientras iban al médico y la desesperación abordó a la familia.

Este viernes, ella hizo una serie de posteos en su historia de Instagram donde relató el mal momento pero también aconsejó a los padres cómo actuar ante una situación como ésta. En el primer posteo publicado pasado el mediodía, escribió: "hoy por suerte estamos bien... Ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar... Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible Otitis convulsionó en el auto (ya le había pasado en diciembre). A ella no le afecta en nada neurológicamente porque le foco de la convulsión es por la fiebre! Pero imaginen yo".

Luego en otra placa publicó: "Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto (igual verla en ese estado) Y es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero que me encantaría poder contactar!".

La modelo compartió una foto donde se ve la mano de su hijita tomando su mano y con esta imagen acompañó un mensaje indicando que "ahora todo bajo control".

"Me gusta compartir mi experiencia porque tal vez a alguien pueda ayudar... Recuerdo hace muchos años, Indio, el hijo de Ro Guirao Díaz había tenido lo mismo. Lo que tuvo Filipa no es grave... es problema de salud. Ella es sana y lo bueno es que sabemos que nos quedan", finalizó.