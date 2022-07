Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 15 de julio de 2022 00:00

Momentos muy tensos se vivirán este viernes en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La historia de Miran y Reyyan atraviesa la alegría por el embarazo pero hay una tristeza oculta que ella no puede ocultar y que llama la atención de él.

El embarazo viene complicado y si bien ella le pidió a la doctora mucha reserva, ya firmó un papel de consentimiento que indica los pasos médicos que seguirá con la gestación. Ese documento ya llegó a manos de la madre de Miran, Dilsah y lo que pueda llegar a hacer realmente movilizará a todos.

En el capítulo de este jueves, Miran descubrió que Reyyan guardaba un papel en su mano y le pidió explicaciones. Sin embargo ella no quiso que él supiera qué decía ese escrito y al verse intimidada por sus palabras, buscó la forma de evitar mostrarle el texto. "Es una carta para Ümut. No lo se.. es por cualquier cosa que podría pasar. Si algo me pasa algún día", apuntó.

Por otro lado, Nasuh se sintió dolido ante la posibilidad de que Azize, cuyo nombre original es Aishe, lo abandone. "Yo te amo, te acepto tal cual eres. Ya te perdí una vez y me niego a perderte otra vez. No podría soportarlo. Si vas a irte, te pido que me mates antes de hacerlo. Te lo ruego", le dijo entre lágrimas.

En el capítulo de este viernes, se vivirá la inauguración de la fundación de Miran y Reyyan que lleva el nombre de su futuro hijo: Umut. Éste será un centro de educación para todos los que lo necesiten pero muy especialmente para las mujeres, cuyo rol en Turquía es muy desfavorecido.

Allí estarán invitados todos los familiares, tanto los Sadoglu como los Aslanbey pero no todos podrán estar presentes. Cuando Yaren intente ir para allá, Füsun impedirá la salida. "¿Dónde vas?", la frenará la mujer al ver que la joven está preparada y lista para ir a disfrutar de este momento.

"No iremos a la inauguración de la Fundación", lanzará la mujer Aslanbey y luego agregará: "¿qué no entiendes? tu no irás a ninguna parte. No vas a salir más de acá hasta que tengas al hijo de Harün. Ve adentro y no salgas".

Por otro lado, Dilsah irá en el auto con su madre pero tramando todo lo que hará en ese lugar para exponer a Reyyan. La mujer antes de salir de la mansión Sadoglu le sacó una foto con su celular al documento que tanto guarda Reyyan y está dispuesta a todo para separarla de su hijo.

Mientras tanto, en el local de la Fundación, Miran interpelará a la doctora que atiende a Reyyan y le pedirá explicaciones de lo que le pasa a su mujer. "La estaba buscando, quiero conversar con usted", comenzará.