Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 13 de julio de 2022 00:40

Momentos muy tensos se darán en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La novela ambientada en los años 70, enfrenta nuevos desafíos con secretos aún mantenidos pero no por mucho tiempo y con la memoria de Demir muy presente, a pesar de que su figura está ausente.

En el capítulo de este miércoles, Fikret tendrá una fuerte discusión con Cethin en la empresa Fekeli y delante de los empleados. Será después de que este último intentara frenar la ira de aquel porque se enteró que Züleyha había viajado con Mehmet a ver a la hermana de Hakan. "No se da cuenta los peligros que corre", lanzará ofuscado Fikret al saber que su cuñada se fue sin pensar en las consecuencias que eso puede traer.

Ante el arrebato de este joven, Cethin le recordará que él no tiene problemas que motiven tal indignación. "Sí tengo problemas. Demir y mi tío lo son", apuntará Fikret a lo que su empleado le aclarará que él no es así de violento. "Este soy yo y si no te gusta lárgate. Ahí está la puerta", agregará.

Cuando Züleyha regrese a Cukurova, Fikret la esperará para hablar y le reclamará, delante de Hakan (que todos creen que se llama Mehmet) por qué se fue. "¡Ahora que pasa!, ¿qué demonios es?, ¿por qué fue él a Ismir contigo?", lanzará.

Pero lejos de quedar callada, ella reaccionará mal. "¿Quién te crees que sos?", le preguntará ella a lo que él responderá: "soy el hermano de tu esposo". Pero Züleyha nuevamente buscará poner las cosas en su lugar y aclararle cuál es el panorama. "De verdad quieres ser hermano de alguien así. Toma, lee lo que le escribió a la mujer que abandonó. Toma y descubre quién es", apuntará ella.

Tras esta discusión, Bëtul tratará de sacar ventaja en los sentimientos de Fikret, aunque se mostrará fría e indiferente para con él. "Züleyha no me quiere escuchar (...) está convencida de que él la torturó", lamentará él a lo que Bëtul responderá: "veo que solo quieres darle protección a la mujer de tu hermano y Züleyha está siendo injusta contigo".

Lejos de todo esto, Züleyha tomará una determinante decisión y se la contará a Saniye: "me divorciaré de Demir, lo prometo. Cuando regrese verá que no soy su esposa (...) sin contar lo que me hizo ya no puedo estar con un hombre que arruinó la vida de una mujer de esa manera. No puedo estar con él, no puedo más".