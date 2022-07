Una pareja de El Hotel de los Famosos ¿agranda la familia?

miércoles, 13 de julio de 2022 12:45

Actualmente en El Hotel de los Famosos, se vive uno de los romances menos pensados entre una pareja que se conoció dentro del reality y hoy su amor trasciende la pantalla.

Si bien su relación comenzó como un simple juego y parecía una estrategia para ir contra algunos compañeros, lo cierto es que parecen estar enamorados e ir en serio. Se trata de Melody Luz (25) y Alexander Caniggia (29), quienes ahora estarían planeando ser padres.

"Me gustaría ser mamá. Alex está súper pesado que quiere…", reconoció la bailarina en diálogo con Mañanísima. "Súper pesado bien. A mí me encantaría, pero al ser bailarina no son muchos los años en que una puede (trabajar). No sé… lo tengo que pensar", agregó al respecto.

En ese sentido, reveló un deseo que tiene probabilidades de convertirse en real. "A mí me gustaría tener mellizos y él es mellizo (de Charlotte Caniggia), je, je", dijo.

La artista fue la última eliminada del hotel y tras su salida confirmó sentirse "conmocionada". La joven tuvo que ser asistida por profesionales de la salud tras haber sufrido un accidente mientras participaba de un juego y le tuvieron que hacer 7 puntos. En este contexto, asistió a El Debate del Hotel de los Famosos y contó cómo fue lo que se vio en la pantalla el pasado viernes en la noche.

"Trabajo con mi cuerpo”, destacó la bailarina lamentando lo que pasó y señalando que "por suerte, el corte no fue más que piel, pero lo veo y me sigue afectando”.