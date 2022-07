Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 13 de julio de 2022 00:00

En una semana de revelaciones, varios secretos salen poco a poco a la luz en Hercai. La ficción turca de las siestas de Telefe transita momentos de grandes cambios rumbo al final de la historia y con esto cada personaje mostrará importantes giros.

En el capítulo de este miércoles, Firat le declarará todo su amor a Zeynep y sus sueños junto a ella. "Me encantaría tener un hijo, yo enamorado de su madre y ella de mi. Muchos niños corriendo por doquier", expresará el joven depositando su mirada en la joven.

Lejos de ambos, Reyyan y Miran hablarán con desconcierto sobre lo que pasa con las personas que hoy los perturban: Azize, Füsun y Dilsah.

"No entiendo, vos le diste una oportunidad a pesar de todo. ¿Por qué no usó esa oportunidad, por qué no hizo nada?", preguntará Reyyan a su esposo con desconcierto. Sin embargo en ese momento ingresará Azra y dará una revelación que dejará a todos atónitos.

"Porque yo quise que fuera así", apuntó ella quien luego subrayó de manera contundente: "porque soy la hija de Füsun".

Paralelamente, Füsun intentará manipular a Firat y convencerlo de que traicione a su mejor amigo, Miran, bajo un objetivo ambicioso. "Cuánto es lo que cree conocerme para hablarme así de esa manera", preguntará él.

"Miran te está utilizando. No necesito conocerlo suficiente para saber lo que quiere. Demasiado bien para darme cuenta de eso. Ya dije lo que quería. Si quieres vive como el secuaz de Miran y reverencialo o se el líder y levántate como tú, Firat Aslanbey", impulsará la mujer, que es su tía.

Por otro lado, Dilsah ingresará a la habitación de Reyyan y allí encontrará un certificado que nunca imaginó leer y que Reyyan lo ocultó para evitar la preocupación de Miran.