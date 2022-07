El Hotel de los Famosos: Walter Queijeiro, Lissa Vera, y un desafío que no pudieron cumplir

miércoles, 13 de julio de 2022 00:00

Los participantes de El Hotel de los Famosos fallaron en su intento de cambiarle el pañal a Ana, la beba de Pampita. “Queríamos saber si querías que cuidemos a Anita para que puedas desayunar sola y tranquila”, le ofreció Locho a la conductora cuando le llevaron el desayuno a la suite.

“Sí, obvio, ¿se animan?”, les preguntó Pampita.

“Sí”, asintió Walter Queijeiro.

“¿Tienen experiencia con niños? ¿El Kids Club del Hotel, está funcionando?”, les preguntó la conductora con humor.

“Está funcionando a pleno”, le dijo Walter.

“Sí, nos va a ayudar un poco Lissa”, reconoció Locho.

“Bueno, si quieren ir llevando, todo eso es de Anita. No sé si alguno tiene maña con el peinado, hay que hacerle las colitas a Ana, ¿quién creen ustedes que puede peinarla?”, les dijo la conductora.

“Locho, Locho es barbero”, le dijo Walter.

“Creo que es a lo único que me animo”, se sinceró Locho entre risas, antes de que Walter la llevara a upa a la habitación, donde con Lissa intentaron cambiarlo.

Sin embargo, luego de algunos infructuosos intentos, terminaron optando por llevarla de vuelta con su mamá.

“Perdón Caro, misión fallida la de cambiar a Anita, no quiere que le saquen la ropa. O sea, está negada”, reconoció Lissa.

“¿No pudieron los niñeros?”, preguntó Pampita con humor.

“No pudimos”, se sinceró Lissa.

“Me parece que les falta training, todavía no la pueden peinar, no le pueden cambiar el pañal, el Kids Club no está funcionando”, cerró la conductora en un corte de edición, frente a cámara.