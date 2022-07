¡Dos gotas de agua! El impactante parecido que sorprendió en La Voz Argentina

miércoles, 13 de julio de 2022 14:50

La Voz Argentina, el formato de música que compite en el prime time de Telefe, cursa su última semana de audiciones a ciegas y el próximo lunes comenzará la etapa de Las Batallas.

Por ende, esta semana, los últimos seleccionados entre 30.000 argentinos pasarán frente al jurado y tendrán la oportunidad de sumarse a no, a los team de cada artista. En este sentido, Manuela una de participantes que impactó con su performance pero no convenció a ninguno de los jurados, fue acompañada de una persona que no pasó desapercibida.

Se trata de su mejor amiga, que sorprendió a todos en el piso del reality por su parecido a Rochi Igarzábal, host digital de La Voz. Ambas fueron presentadas detrás de cámara y el video se viralizó en redes sociales.

"Vine con mi papá y mi mejor amiga, que se comenta por los pasillos que es tu hermana perdida", le dijo la participante a Rochi, quien no pudo desentenderse de la situación.

Ambas, con algunas diferencias, demostraron su impactante parecido físico y el encuentro las divirtió a las dos. "Bueno, hola hermana. ¡Qué bueno encontrarte!", cerró Rochi en medio de risas y fundiéndose en un abrazo con la joven.

Manuela no fue elegida por ninguno de los jurados y ese hecho enojó a los usuarios de redes sociales, ya que resaltaron que el programa se perdió de una gran artista.