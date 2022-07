Nicole Neumann habló sobre sus deseos de tener un bebé con Manu Urcera

domingo, 10 de julio de 2022 00:00

Nicole Neumann habló sobre el deseo de agrandar la familia con Manu Urcera, su actual pareja, y despertó rumores de un posible embarazo.

La modelo y el piloto de carreras tienen un vínculo muy consolidado y lo dejaron demostrado en cada uno de los posteos que realizan a diario en las redes sociales.

“Me visualizo embarazada por una cuestión de amor”, remarcó Nicole en una nota que brindó en un programa radial. Además, agregó: "Manu le da todo a mis hijas. Él es lo más y le encanta ir de vacaciones con ellas. Y cuando no vienen, las extraña”.

Sobre la posibilidad de casarse, la modelo afirmó: “hoy por hoy no hay una fecha o una propuesta concreta. Hasta que no haya, no confirmo nada. Él es un amor, pero no tiene esa cosa romántica de puesta en escena. Pero a mí me gustaría”.