Emoción Total: Lali se encontró con Agustina, la nena mendocina que sufrió bullying

domingo, 10 de julio de 2022 14:15

En abril de este año, un video desgarrador se viralizó en redes sociales y mostró el sufrimiento que una pequeña niña mendocina parecía por bullying.

Se trata de Agustina, de tan sólo 5 años, que en este 2022 comenzó el jardín y junto con él, difíciles momentos por el bullying que le hacen en la escuela. Su triste momento fue grabado por una familiar de la pequeña y el video llegó hasta Lali Espósito que en ese momento no dudó en enviarle un duro mensaje y le hizo una promesa, que pronto se conocerían.

Su palabra finalmente se cumplió en las últimas horas, cuando la jurado de La Voz Argentina llegó a Mendoza con su "Disciplina Tour" y se encontró con Agustina. El encuentro se dio en el estadio Arena Maipú, donde ambas se abrazaron, charlaron un largo rato e inmortalizaron el momento con fotos.

En la ocasión, Lali le regaló una remera de su merchandising a Agus, un obsequio que la menor usó durante toda la noche. En ese marco, los familiares de la niña se mostraron muy emocionados y agradecidos con la artista por un humildad y enorme gesto.

Meses atrás se vio a la pequeña contarle a sus familiares que "ya está cansada" y que no quiere ir a la escuela por las agresiones que día a día escucha por parte de sus pares. Su tía fue quien difundió el video para concientizar por la situación y fue entonces que la cantante lo vio.

Después de ver el video, Lali se comunicó con Infobae para pedir el contacto de la madre de la niña y fue entonces que le compartió el mensaje. “Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo”, le dijo.

“Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés”, expresó. “Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, agregó.

Antes de finalizar su mensaje, Lali le hizo una gran propuesta a la niña que emocionó a todos. “Te quería invitar a vos y a tu mamá si es que podés a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, para que vengas a pasarla bomba como te merecés, no sé si podrán venir, pero a mí me encantaría”, cerró.