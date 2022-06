Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 9 de junio de 2022 00:00

Momentos de mucha desesperación se viven en "Züleyha", la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La ficción atraviesa situaciones en las que sus protagonistas se enfrentan a hechos extremos que les causan dolor.

En el capítulo de este miércoles, un abogado notificó a Ali Rahmet que se tiene que llevar a Keren Ali con sus tíos, familiares de Müjgan. Si bien Fekeli se negó, luego el pequeño terminó internado en un hospital tras contagiarse meningitis. "Keren Ali es el hijo de Müjgan, no podría vivir si algo le pasara", lanzó Fikret.

Por otro lado, Demir mandó a atrapar a Ümit para obligarla a que aborte y logró ella escapar de las manos de los secuestradores. Su objetivo es tomar un tren para escapar y para ello Sevda le dio el dinero que robó en la mansión Yaman pero finalmente lo perdió. En todo este contexto, Sevda fue echada de la casa por Demir quien se mostró con el sentimiento de traición por parte de ella.

En el capítulo de este jueves, Sevda irá a hablar con Züleyha para explicarle todo y pedirle que por favor la perdonen porque ella nunca quiso hacerle daño a nadie. "No tenía idea quien era Ümit. Recuerda, yo te pedí que te alejaras de ella. Trataba de protegerlos pero también a ella que no quería que le pasara algo malo", destacará la mujer que fue amante del padre de Demir.

Con una reja de por medio, pedirá que le crean y ayuden: "quise hablarle a Ümit pero no quiso escuchar lo que le decía. Y terminé involucrándome también. Züleyha te pido ayuda, que no le pase nada malo a mi hija. ¡Cómo no puedes entender el dolor de una madre!".

Sin embargo Züleyha no dará el brazo a torcer y Sevda recurrirá a la extorsión para que Demir no le haga daño a Ümit. "Züleyha y yo matamos a un hombre", le dirá la mujer en una llamada telefónica que tendrá con él.

"La noche que nos robaron, un hombre quería llevarse a Adnan y Züleyha y yo lo detuvimos", agregará recordando aquel día que entraron ladrones a la mansión y uno de ellos quiso llevarse al hijo de Yilmaz.

"Si tratas de detenernos, los destruyo. Voy a arruinar mi vida y la de Züleyha... pregúntale a ella si es una tontería lo que digo y comprobá si digo la verdad o no", apuntará Sevda quien finalmente subrayará: "soy madre, y sabes que clase de madre soy. Soy una que extrañó a su hija por más de 35 años, que la volvió a ver después de tanto años. Si es necesario voy a la cárcel. Si no me das lo que te pido tendrás que ir a visitar a Züleyha a la cárcel. ¿Me entendiste?".

Al escuchar sus palabras, Demir pondrá en duda la veracidad pero también generará en él una cuota de duda. Por eso querrá saber dónde está Sevda pero ella no le dirá y sí pautará una juntada en el Cukurova Palace. "Perdí la razón, lo hice y si no haces lo que te pido voy a arruinar a Züleyha", finalizará.