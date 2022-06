Trascendió la premonición de El Noba, antes del accidente: "voy a ser como..."

jueves, 9 de junio de 2022 00:00

El pasado viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Lautaro Coronel, el cantante popularmente conocido como "El Noba", quien sufrió un accidente en su moto y tras quedar internado por varios días, perdió la vida.

A menos de una semana de su muerte, se conoció la premonición que el artista tuvo sobre su vida, y la revelación causó conmoción entre sus seguidores. Este martes, su mamá, Vanesa, y su mánager, Leandro, recordaron al músico en Cortá con Lozano y sorprendieron con lo que contaron.

"Él era muy solidario y real. Ella se enteró después del fallecimiento que él había ayudado a un montón de gente. No hacía alarde de esto. Era real", comenzó contando su amigo. "Sé que no va a llegar el mensaje a todo el mundo, pero tal vez a alguno le vamos a salvar la vida", agregó.

Ese fue el escenario para que Leandro agregara: "Hay algo que nunca me voy a olvidar. Una vez fuimos a una radio y había una foto de Rodrigo. El Noba me dijo: 'Yo voy a ser como él' y yo le dije que la diferencia era que Rodrigo no está. Tengo la foto de ese día y no lo puedo creer".

En las últimas horas, los productores del cantante decidieron lanzar el videoclip de Tamo Chelo Remix, una colaboración que realizó en los últimos meses junto a L-Gante, Callejero Fino, Juanka y Kaleb Di Masi.

En el video que dura 5.39' se agregan nuevas frases a la canción original y se puede ver a los jóvenes alardeando de su poder junto a muchas mujeres. En YouTube este sencillo obtuvo al día de hoy 3 millones y medio de visitas, con más de 225 mil likes y otros miles de comentarios.