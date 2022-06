Soñar Contigo: el final menos esperado

jueves, 9 de junio de 2022 00:00

"Erkenci Kus", la novela turca de las tardes de Telefe, que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo", transita un camino en el que el amor y la mentira nuevamente van de la mano. La ficción es hoy una de las 3 más vistas por el canal de las pelotas de la mano de su trama que fundamenta una comedia romántica.

Sus protagonistas son Can, un joven aventurero que se hizo cargo de la agencia publicitaria de su padre, y Sanem, una mujer que sueña con ser escritora y trabaja en esa empresa. Ambos se enamoraron y tuvieron que enfrentar una dura crisis que la impulsó una mentira. Sin embargo el poder del amor pudo más y así siguieron adelante.

Pero ahora, se viene un segundo quiebre en la historia que vendrá de la mano del descubrimiento de un nuevo secreto que ocultó Sanem. En los capítulos que se vieron la semana pasada, la joven le vendió la fórmula de su perfume a Enzo Fabbri a pesar de que Can le pidió que no lo hiciera. La desesperación de verlo a él preso por su culpa, hizo que ella tomara esta errónea decisión y ahora desencadenará el final menos esperado en la pareja.

Es que Can le advirtió que no permitiría otra mentira o secreto y esta semana la historia transitó situaciones que llevaron a la pareja a una situación extrema. Poco a poco ella se dio cuenta que no podía ocultarle más el secreto pero no se lo dijo y ahora él lo descubrirá de la boca de la socia de Fabbri no de su propia novia como le hubiera gustado. De esta forma el final del noviazgo será inminente pese a que ella no lo quiera así.

Actualmente la ficción atraviesa casi el final del capítulo original 29, de los 51 que componen toda la historia. Cada episodio dura más de 2 horas sin embargo en Argentina se lo fragmenta en 4 días, lo que hace que se extienda más en el tiempo semanal. En este capítulo, la pareja transita momentos de quiebres, que incluso terminará con 2 personajes fuera de la ficción para siempre.

¿Por qué?, ¿cómo será? son preguntas que habrá que develarlas viéndolas en los nuevos capítulos por Telefe.

El nuevo personaje que ayudará al final de la pareja

Un nuevo personaje se sumó a "Soñar Contigo". Se trata de Hüma, la mamá de Can Divit y su "peor enemiga. Es que él siente un fuerte resentimiento por su figura ya que aduce que ella lo abandonó para irse con otro hombre. Producto de esto, él se crió solo con su padre mientras que ella eligió llevarse consigo a Emre, generando una elección que nunca justificará.

Hüma se incorporó a la historia después de volver del extranjero donde vivió con su segundo marido, del cual también se separó recientemente. Regresó a Turquía con aires soberbios y chocantes no solo para Can sino también para Sanem.

La mujer piensa en sí misma, tiene gustos caros, es extremadamente avara, alegre, educada y tiene un carácter que pone la lógica en primer plano en lugar de las emociones. Precisamente todas estas características harán que genere un choque con Can y Sanem pero ella tratará de aprovechar todo lo que esté a su alcance para separarlos.

Hüma es interpretada por la actriz Ipek Tenolcak quien se sintió honrada por haber sido convocada para este personaje que le permitió tener alcance internacional.