La emoción de Lucas, el sanjuanino de La Voz Argentina: "se viene un camino..."

jueves, 9 de junio de 2022 00:00

Este martes 7 de junio, un artista de San Juan se presentó en La Voz Argentina y cautivó a Lali y la Sole tras su versión de uno de los temas de Stone Temple Pilots. Se trata de Lucas Bomgiovanni, quien tras el estreno en el reality que conduce Marley, se mostró emocionado por pasar a la etapa de "Las batallas".

"Este video es un agradecimiento para todos ustedes por el aguante que me hicieron, por el positivismo de los comentarios después de la presentación en La Voz Argentina. Para mi fue un honor hacer una de mis canciones favoritas y que les haya gustado tanto", dijo el artista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La primera en dar vuelta la silla fue la artista pop, quien se enamoró del sanjuanino y usó todas sus armas con el fin de sumarlo a su equipo. El sanjuanino no solo interpretó una canción sino que por pedido de Lali y la Sole, cantó un segundo tema con el que terminó de "enloquecerlas".

Encandilado por lo logrado, Lucas sumó: "Agradecido a toda mi provincia, a toda la gente que me sigue, a mi familia y a todo el mundo". Emocionado, añadió frente a la cámara: "Quiero invitarlos porque se viene un camino copado con la banda, un camino de cosas propias también y quiero que estemos en contacto, que interactuemos, tengo ganas de que pase eso".

"Lucas, esto es muy simple, a mi me gustó lo que transmitiste, tenes una voz tremenda, muero por esa voz dentro del team Lali, muero por tener una voz como la tuya. Me encanta tu repertorio, evidentemente es la línea que tenes en general, también lo puedo ver y presentir por tu look", lo elogió Lali luego de que lo escuchó.

En ese momento, "como fan", Lali le pidió que interpretara otro tema y fue la oportunidad para que el sanjuanino deleitara por segunda vez con su versión de "Té para tres". La Sole "suspiró" al escucharlo y posteriormente le rogó que formara parte de su equipo ya que siempre tuvo buenas experiencias con voces como la de él.