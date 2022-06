Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 9 de junio de 2022 00:00

Una muerte inesperada sacudirá este jueves a Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Mientras la venganza de Füsun se desarrolla por un camino contra Azize, y ella está dispuesta a luchar por sus hijos, un asesinato se cometerá en manos de la persona menos pensada: Yaren.

En el capítulo de este miércoles, Azat le pidió a Gönul que no se vaya con su madre y si bien no le confesó sus sentimientos, en la mirada de ambos comienzan a reconocer el vinculo sentimental. "No te vayas, quedate aquí... la Gönul que yo conozco no se rinde fácilmente", lanzó.

Por su parte, Azize está dispuesta a enfrentar a Füsun y no rendirse: "estoy viva, no es momento de morir. Soy águila y es momento de renacer y proteger a mis seres queridos".

En el capítulo de este jueves, Azize ingresará a la mansión Aslanbey para reclamar por lo que le corresponde y allí Füsun la cruzará. "¿Jamás te vas a rendir? Entonces me pedís que te persuada.... entonces deja decirle a los Sadoglu que Hazar es tu hijo. ¿Eso no te importara?, ¿estas bien Azize?, ¿pensabas que podías ocultar eso de mi?", increpará.

Por otro lado, Yaren y Aaron decidieron pasar la primera noche de amor juntos, después de un año de casados. Ambos se rechazaron todo el tiempo pero ella empezó a ver el amor en sus ojos. Sin embargo, lo que ella siente no es tan sincero y tiene un trasfondo relacionado a la avaricia. Precisamente esto la llevará a cometer un crimen en un momento que nadie imaginó... ni ella misma.

"Papá Aaron está muerto. Me convertí en asesina, lo maté. ¡Ayudame papá!", lanzará por teléfono la joven a su papá con desesperación en su voz. Cihan al escucharla no podrá creer e irá rápido a su encuentro para ver cómo seguir y ocultar el vínculo de su muerte con ella.