Fugitiva: Nazar dejó la ficción y sorprendió a todos

jueves, 9 de junio de 2022 00:00

Fue el final menos esperado y en el momento que nadie lo pensó. En el capítulo de este miércoles, Nazar abandonó la historia de "Sen Anlat Karadeniz", la ficción turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como "Fugitiva".

La novela dio un giro inesperado cuando aún suena la salida de Vedat de la trama. Nazar Dagdeviren, la joven de los rizos castaños, se enfrentó al momento más importante de su vida con la persona que más ama: el casamiento con Murat Kaleli. Pese a no querer tener un vestido blanco ni una gran fiesta, todo se organizó para que fuera un momento increíble.

Al salón ingresó con un largo e imponente vestido sin embargo en su rostro no logró dibujarse una sonrisa. A su lado, Murat fue su contracara con mucha alegría que no pudo contener. Es que después de serios problemas y rechazos en ambas familias, lograron dar el tan esperado paso. Sin embargo, el rechazo de Cemil y todo lo que él le dijo a su hija provocaron que este casamiento fuera una gran amargura para ella.

A partir de esto, decidió abandonar todo y correr del salón, escapando por el muelle y rumbo al mar. No le avisó a nadie, ni siquiera al propio Murat dónde estaba y cuando él trató de localizarla simplemente le dijo "no puedo seguir con esto". ¿Qué pasó?, ¿dónde se fue?, ¿volverá en algún momento de la historia?

Cuando Nefes fue a la casa de la familia de Nazar, Mercan le contó que habló con ella vía telefónica. "Se oía muy desesperada, me dijo que tenía una amiga en Estambul y que iría a su casa. Es todo lo que dijo y luego me colgó", contó. Luego agregó: "papá nunca la dejará venir a casa. Hubiera sido mejor que se casara con Murat con un hombre que la amara y luego un bebé que uniera a la familia. Pero eso no puede ser, no resultó así".

Pero más allá de lo que se vio en el capítulo de este miércoles por Telefe, los portales turcos contaron que el personaje ya no regresará a la trama. Es que la joven actriz abandonó la ficción porque los guionistas dejaron afuera su personaje. De esta forma quedó abierta la puerta para algún futuro regreso pero si se da o no, no trascendió aún. Por ahora su ausencia será sin un regreso.

El día que Nazar fue víctima de la violencia de Vedat

La hija menor de Cemil y Türkan Dagdeviren, también hermana de Mercan, fue una de las víctimas de violencia de género de Vedat. En la primera temporada, Nazar decidió casarse con Vedat después de que su padre quedó preso por dispararle a Tahir, con el fin de matarlo.

De carácter fuerte, dominante, pero criada bajo la idea de que el hombre es el que manda y dirige, se enfrentó a todos bajo el mandato de su padre. "Demostrarás que eres la hija de Cemil Dagdeviren. ¿Te quedarás sin energía?, nunca. Estarás a cargo de la empresa mientras yo esté preso", lanzó el hombre a su hija y de la mano de esta decisión ella rompió todo vínculo con el mellizo Kaleli.

"Te harás cargo de las armas y el dinero. Alguien que entiende te ayudará e irás a él", le dijo el hombre. Y precisamente acá fue cuando decidió pedirle a Vedat casamiento y él aceptó para hacerle daño de esa forma a Nefes. Sin embargo la joven nunca imaginó la violencia que llegaría en la convivencia.

Los golpes fueron recurrentes, además de los insultos y los malos tratos verbales. Acá fue cuando su personalidad cambió y se dio cuenta que lo que decía Nefes era verdad y dio el gran paso de acercarse a los Kaleli pese a la negativa de su padre.

Pero ¿quién es la actriz que interpretó a Nazar Dagdeviren?

Cagla Özavci interpretó el personaje de Nazar. La actriz nació el 18 de marzo de 1991 en Izmir y actualmente tiene 29 años de edad. La bella actriz de ojos celestes mide 1,67 cm y pesa 50 kg. La información sobre su vida privada es muy poca porque ella es muy reservada.

Su sueño fue siempre vivir de la actuación y por eso desde sus años de escuela secundaria fue trabajando para ello. La chica se graduó en Actuación de Artes Escénicas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Süleyman Demirel.

Después de participar en algunos comerciales, Çagla Özavci interpretó su primera experiencia actoral en la serie de televisión "Other Half", que se transmitió en las pantallas de ATV en 2014. Más tarde, continuó con la serie "O Hayat Benim", que se transmitió en las pantallas de Fox TV en 2015, e interpretó al personaje de Deniz en la serie de televisión Aci Ask.