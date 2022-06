Agresión a Tiziano Gravier: el abogado de los detenidos habló de "revuelo mediático"

jueves, 9 de junio de 2022 15:07

Jorge Bedouret, el abogado defensor de los jóvenes detenidos por la agresión de Tiziano Gravier, afirmó esta tarde que evalúa la posibilidad de un juicio abreviado para alcanzar un acuerdo de pena "que no debería ser privativa de la libertad", remarcó que "no hubo armas blancas ni de fuego" y se quejó porque el hecho "tomó una relevancia mediática impresionante" por ser hijo de dos personas reconocidas como la exmodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier.



“En una ciudad extremadamente violenta como Rosario, donde todos los días se habla de un nuevo homicidio, de narcotráfico y demás, esto es un hecho que normalmente ni investigan los fiscales. Si vos vas a hacer una denuncia porque te pegaron una piña y te quebraron nadie te va a prestar atención, lamentablemente”, dijo Bedouret, en declaraciones a Télam.



Tiziano se recuperaba de una operación a la que fue sometido ayer en el Hospital Universitario Austral por la fractura en la mandíbula que le ocasionaron los golpes que recibió al ser agredido el último fin de semana en la puerta de un boliche de Rosario, por parte de dos jóvenes que ayer se entregaron y quedaron detenidos e imputados por lesiones dolosas graves.



Según el informe médico, la operación consistió en una exploración del foco de la fractura mandibular izquierda, reducción y estabilización con osteosíntesis rígida, con mini placas de titanio y, de acuerdo a fuentes del centro de salud, durante las últimas horas avanzó positivamente en el proceso de rehabilitación y podría ser dado de alta hoy mismo.



En Rosario, en tanto, el abogado de los jóvenes de 26 y 27 años detenidos confirmó que evalúa el juicio abreviado y cuestionó la cobertura mediática que tuvo.



Bedouret se quejó porque “somos todos iguales ante la ley pero no en esta ciudad” y agregó que “como este chico es ‘hijo de’ hicieron un revuelo mediático impresionante, que si fuera 'el hijo de Juan Pérez’ contra 'el hijo de Juan Rodríguez’ nadie investiga nada ni mete preso a nadie por una piña”.



Los atacantes fueron identificados a partir del relevamiento de cámaras de seguridad de la zona del boliche en las que se observa el momento de la agresión y, si bien se entregaron voluntariamente, la Justicia ordenó un posterior allanamiento en sus viviendas en localidades de Funes y Roldán, aledañas a la ciudad de Rosario.



Al respecto, Bedouret aclaró que sus defendidos “no se entregaron por el allanamiento" y precisó: "Yo hablé previamente con el fiscal y les di la dirección donde estaban los chicos y les dije que el miércoles (por ayer) los iba a presentar ante la justicia”.



Y agregó: "Resulta que no sé cómo pero la policía se entera dónde estaban (los jóvenes ahora detenidos), y cuando salía para la fiscalía dispuesto a entregarlos aparece este allanamiento; rompieron la puerta en presencia de las mujeres de la casa, un desastre”.



Además, el abogado consideró que las dos personas detenidas “tienen la misma responsabilidad” y dijo que evalúa la posibilidad de solicitar un juicio abreviado en el que “se pacte una pena”.



“Puede ocurrir que la fiscalía y la querella propongan un juicio abreviado, en ese caso habrá que pactar una pena que entiendo que no debería ser privativa de la libertad”, sostuvo.



Bedouret reconoció que la pena por lesiones graves va desde uno a seis años de prisión, pero pidió tener en cuenta que sus defendidos no tienen antecedentes penales y tienen un trabajo en blanco.



“El fiscal y la querella opinarán otra cosa, lo cierto es que son pibes laburantes que uno de ellos por defender a un amigo metió una piña, que acá no hubo armas blancas ni de fuego”, dijo Bedouret.