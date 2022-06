Matecito de amor: Abel Pintos mostró la intimidad de una videollamada con Mora

lunes, 6 de junio de 2022 15:27

"La vida es con vos". Con esas palabras, Abel Pintos expresó su amor a Mora Calabrese, su esposa. La mujer compartió una foto de la videoconferencia que mantuvieron mientras él permanecía de gira y él la replicó en su historia de Instagram.

Este fin de semana el cantante brindó unos conciertos en el teatro Ópera y arrasó con el público. Mientras tanto, su esposa lo alentó desde la casa de la familia en Chaco. Allí es la residencia de la familia Pintos-Calabrese, y pese a la distancia el nexo lo mantienen firme todo el tiempo.

Una forma de hacerlo es vía redes sociales, donde mantuvieron una videollamada. En la foto que la pareja compartió en las redes sociales, se los ve a los dos unidos por el "rito" del mate.

Él aparece en la imagen con un mate con los colores celeste, azul y blanco mientras ella tiene uno tradicional. "Videollamda y matecito juntos siempre!", dice el posteo que ella compartió con el emoticón de un corazón rojo acompañando la captura de pantalla en la que se los ve a los dos riendo.

Esta captura la compartió ella en su historia de Instagram y luego él también la subió a la suya con la frase: "la vida es con vos" y un corazón.

La pareja antes vivía en Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires y se sentían lejos de las 2 familias. A partir de eso es que decidieron mudarse al norte de la Argentina donde la pareja vive con Agustín, el bebé de ambos y Guillermina, la hija de ella del primer matrimonio.

“Me fui bien de Buenos Aires y me adapté rápidamente a la vida acá. No lo cambio por nada. Me di cuenta de que me sentaba muy bien estar en esta ciudad. Y enseguida sentí a Resistencia como un hogar para mí y voy armando mis pequeñas rutinas”, dijo el año pasado el compositor.