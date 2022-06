Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 6 de junio de 2022 00:00

Momentos de máxima tensión se viven en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La historia de Reyyan y Miran, donde el amor se cruza con el odio y la venganza, sumó la semana pasada un nuevo personaje y con éste llegarán conflictos inesperados y rechazos que desconcertarán a muchos.

En el capítulo del viernes pasado, Dilhsa se reencontró con su madre tras ser llevada a la mansión Sadoglu. Horas más tarde, Miran se encontró allí, cara a cara, con ella a quien creía muerta. Al verla bajar por las escaleras quebró en llanto y buscó refugiarse en sus brazos pero su madre lo rechazó.

"Por favor no me mientan, mi hijo está muerto. Él no es mi hijo. Miran era pequeño cuando murió", señaló la mujer y luego se dirigió con su palabra a Sükran: "mamá él era pequeño cuando murió. Él no es mi hijo, que se vaya".

En el capítulo de este lunes, Handan le hablará por teléfono a Cihan para contarle la sorpresa de la familia tras la decisión de Hazar de llevar a la mansión a quien fue su gran amor en la juventud. "Acá se desató un infierno, Dilhsa resucitó, está acá.. está viva y la trajeron a la casa".

Por su parte, Dilhsa insistirá a su madre, que su hijo murió y le subrayará que todo lo que se dice es una mentira más de Azize. "Miran murió", lanzará la mujer quien luego contará a Sükran cómo fue que el niño dejó de estar a su lado: "yo hubiera estado ahí, si hubiera sabido cuidarlo jamás hubiera sido así. El auto lo atropelló, mi bebé está muerto.... ellos me están mintiendo, es el juego de Azize".

Lejos de este pensamiento, Miran estará convencido en que debe matar a Azize por todo lo que le hizo a su madre y a su familia. Con el arma apuntando a su cabeza, Miran le jurará venganza y la mujer dejará que él haga lo que quiera y para ello llevará el arma a su cabeza.

En medio de los gritos, Reyyan aparecerá e intentará revertir la escena. Para ello tomará el arma que su marido tiene en sus manos, quien no la soltará y comenzará todo el forcejeo. Azize también intentará quitársela y Hazar intervendrá para evitar que produzcan una desgracia entre ellos.

Sin embargo nunca imaginarán que el arma se disparará y provocará el peor dolor, lastimará a uno de sus personajes más queridos ¿de muerte?