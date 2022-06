Soñar Contigo: una seductora mujer volverá para re-conquistar a Can

domingo, 5 de junio de 2022 00:00

Es una de las novelas turcas que más cautiva a la audiencia. Diariamente suma más de 8 puntos de rating, superando a su competencia directa. Soñar Contigo es sin dudas una de las apuestas de Telefe que mejor mide detrás de Fugitiva y Züleyha, diferenciándose de estas por su género: comedia romántica.

La serie cuenta la historia de Sanem y Can Divit, 2 jóvenes que se enamoran tras besarse a oscuras en el palco de un teatro. Si bien al principio ninguno de los 2 pudo identificar al otro, con el correr del tiempo el amor sacó las dudas y los unión. Sin embargo se han visto atravesados por varios desafíos que los separaron.

Y por estos días, la ficción, cuyo nombre original es "Erkenci Kus", se acerca a un nuevo quiebre por Telefe. Sanem guarda un secreto que cuando lo conozca Can terminará explotando en la relación. Pero en este camino habrá una mujer que aprovechará la oportunidad para acercarse a él y, si es posible, re-conquistar su corazón.

Polen con Hüma como aliada

Se trata de un personaje que ya formó parte de la trama en el inicio de la ficción y que ahora regresa potenciada por Hüma. La seductora Polen vuelve al ruedo con toda la fuerza y con la complicidad aliada de la madre de Can. La bella modelo, que al principio de la historia fue la novia de Can Divit pero que quedó desplazada cuando él se enamoró de Sanem, tendrá todas las chances para reconquistarlo y no perderá oportunidad.

Can Divit está interpretado por el actor Can Yaman mientras que a Sanem le da vida la actriz Demet Özdemir. La bella Polen está actuada por la actriz Kimya Gökçe Aytaç.

La revancha de Polen

Este personaje ya había tenido una primera intervención en la novela en la primera etapa cuando Can y Sanem aún no eran novios. Por aquel entonces, ella volvió a Estambul para reconquistarlo después de que él cortara la relación a través de un llamado telefónico. Ella no aceptó tal ruptura y le pidió una segunda oportunidad. Por eso se fue a vivir a su casa para tener más posibilidades de conquista. Sin embargo por más que lo intentó, él tuvo solo ojos para Sanem.

Polen es un personaje que llamará la atención de todos por su figura casi perfecta y estilizada. Su rostro delicado y el cuerpo de modelo, hará que las miradas siempre estén puestas en ella. Muchos la verán como la mujer perfecta, con estilo y de "alta clase social" para estar al lado de Can.

¿Quién es la actriz?

Kimya Gökçe Aytaç es una actriz muy conocida en Turquía. Nació en enero de 1990 en Estambul y actualmente tiene 32 años de edad. Se casó en el año 2011 con el también actor Gökçe Özyol, del que se separó en el año 2013.

La joven tiene 204 mil seguidores en Instagram y allí publica desde fotos de sus trabajos en televisión hasta producciones de moda. Su belleza hace que reciba cientos de mensajes en cada una de sus publicaciones y miles de Me Gusta.