La Voz Argentina: Francisco Benítez y un emotivo posteo

domingo, 5 de junio de 2022 22:27

Una nueva temporada de La Voz Argentina estará al aire en la pantalla de Telefe, el programa será conducido por Marley. La cuarta temporada se estrena este domingo, a las 22:30 hs. Luego, seguirá con sus emisiones de lunes a jueves, a las 22 hs. en la etapa de las audiciones a ciegas.

La competencia contará con miles de talentos que llegarán de distintos puntos del país para mostrar su talento sobre el escenario, con las ganas de quedar seleccionado por alguno de los jurados.

Vale destacar, que en la última emisión de La Voz Argentina, en su tercera temporada, coronó como ganador a Francisco Benítez, quien tuvo como jurado a Soledad. Uno de los participantes que se ganó el corazón del público con su primera aparición.

El último ganador de La Voz utilizó su cuenta personal de Instagram para dejar un cálido mensaje antes de comenzar el programa. En cuestión de segundos sembró miles de me gustas e incontables comentarios.

En el posteo escribió: "comienza una nueva temporada de La Voz Argentina. Me siento tan feliz por que vuelve un programa tan hermoso que es para la familia, hoy me toca vivirlo desde mi casa y disfrutar de nuevos talentos que tiene nuestro país".

Posteriormente, agregó: "Solo me queda decirles que disfruten de esto mi gente. Recuerden que es solo un programa para disfrutar, escuchar hermosas voces y descubrir a nuevos artistas. No critiquemos a nadie y apoyemos más. La música es para compartir y no para competir", cerró.

A continuación el posteo: