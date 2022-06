Emoción: así le hablaba El Noba a sus seguidores en una entrevista radial

domingo, 5 de junio de 2022 00:00

La triste noticia del fallecimiento de Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, causó gran dolor en la movida tropical e impactó en el conjunto de la sociedad. Miles de jóvenes acompañaban su crecimiento como cantante, dejó un enrome vacío en el ambiente artístico.

En una entrevista radial que brindó hace un tiempo el cantante brindó un mensaje de aliento para la juventud que esté yendo tras sus sueños.

“Primero que nada, todo pasa, eso siempre lo digo, y segundo que en una esquina no van a encontrar nada, no van a conseguir nada”, dijo en un comienzo.

Posteriormente, agregó: "para los pibitos que me estén oyendo les digo que de verdad no van a conseguir nada porque van a pasar los años y van a quedar ahí y no van a lograr nada. Estudien, estudien mucho, y yo sé que no les gusta estudiar porque a mí tampoco me gustaba estudiar, pero el día de mañana vos podés ir a cualquier lado y decir: ‘Tengo un título secundario’, y no te dejas manipular por nadie”.

“Que los sueños se cumplen y que no es todo rápido. Yo también pensaba que era todo rápido, que subís un video y ya iba a ser el más conocido del mundo, y no, no es así. Lleva trabajo, mucha persistencia”, reconoció, poniéndose como ejemplo de su propia experiencia al lanzarse al mundo virtual y vivir en primera persona la lucha por destacarse en medio de la gran variedad de contenidos. “Crean mucho en ustedes, por más que nadie crea, por más que se les rían, crean en ustedes porque cuando dice ‘yo puedo, yo puedo’ tantas veces, el universo lo escucha”, afirmó.

“Porténse bien, y si tienen un sueño denle para adelante, no se den por vencidos”, concluyó. Sus palabras quedarán grabadas en los miles de seguidores que conquistó en su corta carrera, pero que marcó a todos sus fans y lo dejaron demostrado en cada uno de los posteos de despedida que cargaron en las redes.