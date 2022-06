Todos contra uno: Locho explotó y se mostró abatido en El Hotel de los Famosos

sábado, 4 de junio de 2022 20:01

El plato fuerte de El Trece, El Hotel de los Famosos, sigue liderando el rating y se convirtió en uno de los programas más vistos. Locho Loccisano explotó con sus compañeros en el todos contra todos, ya que venía de triunfar en el laberinto y fue votado para ir nuevamente a la H para pelear su continuidad en el programa.

Deberá enfrentar en la H a Militta Bora para determinar quién continúa en el reality que conducen Pampita y El Chino Leunis. Locho se cansó del trato de sus compañeros y lanzó un contundente comentario: "quinto laberinto, tercera H", remarcó.

"Ellos manejan el Hotel y las nominaciones como si fueran los dueños de todo, y nunca fueron a una H, a un Laberinto. Creo que si alguna vez fueran a un Laberinto, no me votarían porque sabrían lo que se siente", agregó.

"No es gracioso. Me quiero ir a mi casa. Me quiero ir a mi casa", repitió, cuando el Turco lanzó una broma para cambiar las energías del momento.

"Quiero saber si de ahora en más voy a ser siempre yo hasta que me vaya. Con honestidad contéstenlo y lo digo fuera de la bronca", manifestó.

Por su parte, Martín manifestó: "yo si no queda otra, sí". Otros de los compañeros decidieron guardar su opinión, Alex se burló de la situación.