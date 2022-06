Soñar Contigo: de manera sorpresiva, un personaje abandonó la ficción

sábado, 4 de junio de 2022 00:00

Pudo ser la tercera en discordia. Sin embargo no lo fue y terminó abandonando la ficción. Un personaje dejó la historia de "Soñar Contigo", la comedia romántica de Telefe cuyo nombre original es "Erkenci Kus". Se trata de Ceyda, la mujer que llamó la atención de todos con su gran cabellera rizada color colorada.

El personaje buscó en todo momento conquistar a Can Divit, quien es el dueño de la agencia publicitaria Fikri Harika que ella contrató para la campaña Compass Sport. Su atractivo físico como su espíritu aventurero hicieron que ella posara los ojos en él y tratara de conquistarlo en más de una ocasión pero en todas fue sin éxito.

Este personaje llamó la atención con su carácter agresivo y obsesivo bajo su apariencia tranquila. La mujer se mostró siempre acostumbrada a conseguir todo lo que quería y vio todas las formas posibles para hacerlo en este camino en el que estuvo Can.

En ese camino de conquista logró tener una aliada, que es la madre de Can, Hüma, quien vio en ella la mujer perfecta para él. Sin embargo, pese a las veces que intentó ser "cupido", no lo logró y terminó perdiendo la batalla. En el capítulo del viernes pasado por Telefe, Hüma le llamó por teléfono para ver si tuvo suerte en la conquista de Can en el bar, aprovechando que había discutido con Sanem, pero ella le confesó que no le fue bien.

Ésa fue la última participación de este personaje en la trama de "Soñar Contigo".

¿Quién es la actriz que interpretó a Ceyda?

Su nombre es Gamze Topuz y nació el 8 de octubre de 1983 en Adana. Comenzó su carrera como actriz con el personaje de Banu en la serie de televisión My Best Friend. Luego se graduó del departamento de Periodismo y Televisión de la Universidad Bilgi de Estambul.

En el 2014 se casó con el actor Ümit Kantarcilar pero su matrimonio duró 2 años. Con él tuvo un hijo llamado Elif Naz.