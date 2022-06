Shakira confirmó su separación de Piqué: "nuestros niños son nuestra prioridad"

sábado, 4 de junio de 2022 10:05

Esta semana, una separación inesperada de una famosa pareja sacudió al mundo del espectáculo. Se trata de la cantante Shakira y el futbolista, Gerard Piqué, sobre quien se conocieron supuestos rumores de infidelidad.

Días atrás, la revista ¡Hola! compartió una serie de imágenes en las que se ve una ambulancia en la casa de la famosa pareja, y trascendió que la cantante habría tenido un mal momento en medio de la ruptura que atraviesa con Piqué. Pese a las especulaciones, fue Shakira quien aclaró lo que pasó aquel día.

Posteriormente, desde la agencia de comunicación de la artista, compartió un comunicado en el que confirmó la separación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, escribió la artista de manera escueta.

La supuesta Infidelidad de Piqué a Shakira

El pasado 1 de junio el mundo del espectáculo y el deporte internacional quedó consternado después de que medios internacionales como El periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis aseguraran que la intérprete de 45 años nacida en Barranquilla, Colombia habría descubierto que el futbolista culé la habría engañado con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, señalaron las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, sobre la supuesta infidelidad de Piqué a la intérprete de éxitos como Antología, Chantaje, La Tortura y Waka Waka con la que conoció al central campeón del mundo con España en 2010.