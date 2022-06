Josefina Pouso habló por primera vez de Jorge Rial: "Éramos tres"

sábado, 4 de junio de 2022 00:00

Esta semana, se conoció que Jorge Rial y la periodista Josefina Pouso mantuvieron un encuentro a solas en Madrid, donde se los vio compartiendo una cena y de inmediato, los rumores de romance entre ellos surgieron.

Separado de la nutricionista Romina Pereiro con quien mantuvo un corto matrimonio, Rial no habló de las fotos que se conocieron entre él y Pouso, aunque sí fue ella quien se refirió a la situación.

Josefina no dudó en comunicarse con Ángel de Brito y aclaró lo que realmente sucedió en el lugar de la foto. "Sigo viajando. Me llegó la foto, pero falta otro más. Éramos tres", le escribió Pouse por medio de Whatsapp al conductor.

Debido a que la información llegó a LAM a partir de una fuente cercana de la panelista Yanina Latorre, ella agregó: "No, llegaron solos y se fueron solos". "Vimos a la amiga de Yanina sacando la foto. No hay más que eso", aclaró Josefina aunque un dato relevante llamó la atención: no desmintió los rumores de romance.

Ante sus palabras, Ángel de Brito la amenazó en forma de chiste: "No te quiero ver Pouso de novia con Rial en unos meses. No te quiero ver".

"Parece que, hace poco, estuvieron juntos en un evento. Es la tercera vez que coinciden en un lugar público", lanzó el conductor de LAM.