Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 3 de junio de 2022 00:00

Una noticia sorprenderá a todos en Cukurova, especialmente a la pareja Yaman. Este viernes en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre en Argentina es Züleyha, se vivirán momentos de mucho malestar tras conocerse una situación que nadie la esperaba pero que podía ocurrir.

En el capítulo de este viernes, Demir se enterará que Züleyha hizo una maniobra a sus espaldas. "Se qué pasó. Vendió el 25% de las acciones, un cuarto de la empresa", lanzará a los gritos mientras Sevda tratará de contenerlo para que recapacite ya que recientemente se reconciliaron tras el engaño de él con Ümit.

"¡Qué hiciste Züleyha, cómo pudiste vender el 25% de las acciones!, ¿por qué lo has hecho?", cuestionará el hombre a su esposa a lo que ella responderá: "fue por el futuro de mis hijos... Demir no tengo por qué recordarte por lo que hemos pasado. ¿Qué debí hacer?, ¿aguantar una infidelidad y no hacer nada?, ¿llevarme a mis hijos a la calle y sin dinero?".

Ante esto, él le recordará que esos niños también son sus hijos pero Züleyha le corregirá: "eran tus hijos antes de dejar entrar a tu amante a nuestra familia".

Tras este escenario, Demir irá a increpar a Fikret a quien lo acusará de haber comprado las acciones para de esa forma ser dueño de la empresa Yaman. "¿Qué crees que haces Fikret?, ¿pensé que no querías nada nuestro?, que no querías ni nuestras propiedades ni fortuna... Contrataste a un maldito abogado que compró las acciones, no permitiré que tengas un solo centavo", lanzará.

Al escuchar esto, Fikret le aclarará: "¿crees que yo lo hice? debes estar bromeando. Estás loco Demir".

Por otro lado, Sermin hablará con su hija Betül indicándole que quiere contarle a Demir que Sevda es la madre de Ümit. "Mamá, el conocimiento es poder. Lo que quiero decir es que tenemos poder, no lo desperdicies. Lo usaremos después. Solo guárdalo. Mientras Demir puede seguir cuidando a esa señora mentirosa en su casa", señalará Betül.

Ante esto, Sermin se preocupará ante la posibilidad de que Sevda haga algo contra la familia Yaman. "Puede ser, existe el riesgo. Pero eso no nos detendría ¿o sí? Debemos aprovechar un poco más... ¿tú por qué crees que he regresado?".

Sin embargo la peor noticia llegará de manos de Ümit. Es que en el camino intervendrá la circulación del auto de Züleyha para hablar. Al ocurrir esto, la mujer Yaman cuestionará su acción y advirtió que podría pasar lo peor si su esposo se entera. Sin embargo ella contestará con un dato que la dejará atónita: "Demir jamás le haría daño a la madre de uno de sus hijos".