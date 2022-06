Hermana de El Noba, tras su muerte: "se fue de gira al cielo"

viernes, 3 de junio de 2022 17:20

Este viernes, el mundo del espectáculo y la música se vieron conmovidos por la muerte de Lautaro Coronel, conocido como "El Noba", quien pasó 10 días internado en terapia intensiva tras un accidente que sufrió en su moto el pasado 24 de mayo.

"Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra Institución, desde el 24 de mayo de 2022", destacó el parte emitido este mediodía.

En este maro, su hermana Martina Segovia, quien en los últimos días usó sus redes sociales para pedir oraciones y fuerzas por la salud del músico, se volcó a su cuenta de Instagram donde dejó un conmovedor mensaje.

"Él se fue de gira al cielo", escribió la joven junto a un emotivo dibujo de "El Noba". Y agregó: "Hoy quiero que caravana más grande de toda la Argentina, quiero los truchos, quiero todas las motos y todos los autos de toda la Argentina. Y que no falte el whisky".

Un día después del accidente que dejó al artista internado, la chica compartió una serie de fotos de su cumpleaños de 15 en donde contó un momento que jamás olvidará. "Ese día me pedías perdón por que te tenías que ir temprano de mi fiesta y yo te decía que no te preocupes por qué yo entendía porque yo sabía que estás cumpliendo tu sueño yo te decía que no estaba enojada que te entendía,que sabía que había algunas veces que no ibas a estar yo siempre te entendí".

"Sos mi hermano,mi compañero,mi amigo y mi ídolo y no hay nadie más que te conozca más que nosotros .Te amo,acá estoy esperando y voy a seguir esperando aunque no tenga paciencia por vos la tengo jaja en eso somo muy parecidos no nos gusta esperar pero bueno en esta situación hay que hacerlo", agregó con la ilusión de la recuperación del músico.

Y cerró su mensaje: "Te estoy esperando para que me mires y me digas “qué haces usando mi ropa””no jugo peine hoy”y todas esas cosas que vos me decís,acá estoy esperando y acá voy a estar siempre a tu lado y espalda con espalda.Te amo hermano te amo".