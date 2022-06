Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 3 de junio de 2022 00:00

Revelaciones, cambios y nuevas mentiras se entramarán en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La historia de Miran y Reyyan sumó nuevos conflictos pero también más secretos revelados que no estarán al margen de las venganzas.

En el capítulo de este jueves, Azize y Nasuh llegaron juntos hasta la cabaña de Reyyan para hablar con ella y confesarle el mayor secreto que guardan. "Sucede que tu padre... Hazar... es mi hijo", lanzó Azize dejando atónica a la chica.

Por otro lado, Miran supo que el cuerpo de su madre no estaba en su tumba. Fue el comisario que lo convocó a su oficina quien le dio la noticia: "se ha producido un derrumbe en una tumba de los Aslanbey. La tumba es de Dilhsa. En el peritaje se determinó que ningún cuerpo fue enterrado en ese lugar".

En el capítulo de este viernes, Miran irá a la mansión Aslanbey dispuesto a todo en contra de Azize, sobre quien sospecha que hizo algo con el cuerpo de su madre. Con un arma la apuntará directo a la cabeza y estará dispuesto a todo movilizado por su venganza.

"Por mi madre, por la mujer que amo y por mi hijo. Voy a apretar este gatillo sin dudar y no miraré atrás. Me lo vas a decir ahora Azize Aslanbey, ¿por qué la tumba de mi madre está vacía? No caeré en tu juego", lanzará Miran.

Ante esta pregunta y con la voz temblorosa, Azize le contestará: "porque tu madre aún está viva".

Por otro lado, Hazar irá a la mansión Sadoglu con una sorpresa para la abuela de Miran. "Señora Sükran, al fin le he traído a su hija. He traído a Dilhsa", expresará el padre de Miran sorprendiendo no solo a la anciana sino también a todos los que estarán presentes en la vivienda, incluida la misma Zehra que nunca pensó que él haría tal acción.

Por otro lado, Aaron y Yaren tendrán una fuerte discusión y ella le preguntará por qué no se divorcian si él siente que es tan mala la relación entre los dos. "Para que nuestras familias no tengan más problemas, están lidiando por muchas cosas, por qué 2 familias se van a enemistar por culpa nuestra. Por lo demás, no es porque me haya enamorado de ti", lanzará él.

Sin embargo con ese gesto, ella confirmará con una sonrisa: "entonces Aaron se enamoró".