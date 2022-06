Fugitiva: el sueño premonitor de Nefes que marcará el final, este viernes por Telefe

viernes, 3 de junio de 2022 00:10

Este viernes, los seguidores de "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de Telefe que es conocida como "Fugitiva, vivirán un capítulo intenso en el que la muerte atravesará a un personaje de la manera menos esperada. La ficción, que mantiene cautiva a la audiencia en el prime time, transitará un momento clave en la historia generando un antes y un después.

La novela cuenta la historia de Nefes, una joven madre que estuvo sometida a la violencia de género de su pareja, Vedat, y pudo liberarse de ese sometimiento gracias a la ayuda de Tahir. La mujer con su hijo, Yigit, pudieron no solo salir de la dominación de aquel hombre sino también consiguieron armarse de valor para hacerle frente en casi toda la mitad de la trama.

Este viernes, Nefes tendrá un sueño premonitor que con el correr de las horas entenderá su verdadero significado. "Vi a Fikret en mi sueño. Estoy en el bosque. Estoy tan cansada. Fikret me está dando agua. Estoy bebiendo. Me estoy lavando la cara. Me siento tan aliviada", dirá la joven a Tahir.

En el sueño se la ve sentada bajo un árbol con un vestido azul, lo que en los sueños significa lealtad y confianza. A ella se acerca Fikret quien le dice: "estas muy cansada, hija". Luego le extiende un jarrón con agua para que tome pero además le pide que se lave la cara. ¿Qué significa esto? En los sueños significa cambio, paso de un estado a otro. Pero también en Turquía el pasar las manos por la cara es un gesto religioso que significa un pedido de misericordia y perdón a Dios por algún pensamiento o hecho.

Luego en el sueño, Nefes verá cómo Fikret rompe una granada con sus propias manos y deja chorrerar el jugo rojo por su mano. Y éste es el sentido más fuerte del sueño. Es que la granada es símbolo de fecundidad pero también de paternidad o maternidad. Siempre está vinculado a la relación de madre-hijo o padre-hijo. Posteriormente le pasa la granada a Nefes para que beba de ésta.

El capítulo de este viernes es considerado clave en la historia de Fugitiva porque lo que ocurra permitirá cerrar una parte de la trama pero también abrir la puerta a nuevas historias y figuras que se incorporarán para generar más amor, odio y venganza.

¿Qué pasará? habrá que ver el capítulo de este viernes en la noche por la pantalla de Telefe desde las 21.30 a 00 horas.