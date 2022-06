Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 29 de junio de 2022 00:00

Comienza un proceso de cambios y revelaciones en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La historia de Miran y Reyyan atraviesan un camino en el que la aceptación y sinceridad de pareja se pondrá en juego en un esquema donde el diálogo será fundamental.

En el capítulo de este martes, Azize enfrentó a Cihan y le aclaró que sabe toda la verdad sobre el crimen de Harün. "Yaren lo hizo y tu trataste de ocultarlo pero olvidaste esto en escena", lanzó la mujer mostrándole una bala que fue levantada en el lugar del crimen. "Hice mi propia investigación y descubrí que estabas cuidando a alguien amado y por eso actuaste sin escrúpulos. De otro modo no arrojarías a tu hermano al fuego, tampoco lastimarías al hijo de tu hermano. Por esa razón investigué donde se encontraban tus hijos ese día y no me equivoqué", apuntó Azize.

Por su parte, Reyyan no soportó más el secreto que guarda con respecto a quién es la verdadera madre de Hazar y por ende el vínculo de sangre real que tiene Miran. Ante esto, habló con Azize sobre cómo contar la verdad: "Señora Azize hoy voy a mirar a los ojos a Miran y le contaré absolutamente todo. Lo haré esta noche".

En el capítulo de este miércoles, Füsun está dispuesta a vengarse de Azize y recordará las palabras que ella le dijo en tono de extorsión: "primero me aseguraré que no tienes a Hazar y luego te entregaré a tu hija". Ante esto Füsun recordó: "te dije 'está bien' pero te lo advertí, todo en esta vida tiene un costo y tu vas a pagar por esto y hoy será tu día de pagar".

Por otro lado, Miran llegará a la mansión Sadoglu y encontrará que la silla de la punta de la mesa está cubierta por alguien llegado al lugar de manera especial. "Me tomaste por sorpresa Reyyan", lanzará Miran al ingresar al salón sin embargo cuando vea quién es esa persona, estallará de bronca.

"¡Qué pasa acá!, ¿quién invitó a esta mujer a mi mesa?, ¿quién fue quien invitó a esta mujer a mi casa?, ¿quién la invitó?", lanzará desbordado de furia. Ante esto, Reyyan le confesará que fue ella.

La invitada de la noche será Azize sin embargo otra persona más llegará al lugar: Füsun. Será ella quien genere la gran revelación de la noche y provocará la sorpresa y conmoción, especialmente de Miran y Hazar.