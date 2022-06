¿Fin de la paz?: Pampita y China Suárez, en veredas enfrentadas

miércoles, 29 de junio de 2022 14:16

Protagonizaron uno de los escándalos más grandes de la farándula argentina, pero el paso del tiempo las ayudó a cerrar heridas y poder tener una relación cordial, en la que priorizaron a sus respectivos hijos. Sin embargo, Pampita y la China Suárez están enfrentadas una vez más. Esta vez se debe a motivos profesionales.

Según reveló Luli Fernández en Socios del espectáculo, el disparador de las nuevas diferencias entre la actriz y la modelo fue una marca de indumentaria deportiva. Si bien durante años la China fue la cara y lanzó varias colecciones cápsulas con la empresa, este año la rechazó. "Yo quiero hacer solo marcas de primera línea. No quiero hacer más marchas grasas", fue la frase que le adjudicaron a la actual novia de Rusherking.

Sus declaraciones no le hicieron gracia a los directivos de la empresa, quienes ante su negativa, actuaron con astucia y convocaron nada menos que a Pampita para ser la protagonista de la nueva campaña fotográfica. La protagonista de Siendo Pampita aceptó con gusto y además también lanzará una colección con su nombre.

Cabe recordar que a principios de junio las mujeres compartieron un encuentro secreto por el cumpleaños de Beltrán, uno de los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña, que a su vez es hermano de Magnolia y Amancio, los hijos de la China con el galán chileno. La actriz no solo visitó al nene y le llevó un regalo, sino que lo saludó públicamente. "Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru", escribió junto a una imagen en la que se la ve junto al nene y Magnolia. Y por si quedaba alguna duda de que con Pampita se lleva bien, la etiquetó en la publicación.

Este gesto se dio en medio de la polémica que se generó entre Suárez y Vicuña por el tiempo el que el actor pasa con sus hijos. "Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”), hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", publicó días atrás la actriz en su perfil de Twitter, justo cuando el chileno estaba de viaje en Estados Unidos junto a Eli Sulichin, su nueva novia.

Y en diálogo con Karina Iavícoli, el protagonista de El primero de nosotros demostró que no le cayó nada bien el descargo. "Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol", planteó. "Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente. Soy padre hace 16 años y jamás me han cuestionado mi rol", sumó.