Züleyha, Tierra Amarga: quién es Hülya el nuevo personaje de la ficción

martes, 28 de junio de 2022 00:00

Un verdadero culebrón comenzará a destramarse esta semana en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como Züleyha. La historia, que tuvo antes como galanes a Yilmaz y Demir, ahora cuenta con una nueva figura que conquistará a la protagonista. Se trata de Hakan Gümüsoglu, un empresario que se convirtió en dueño del 25% de la empresa Yaman con el fin de cumplir una fuerte venganza que poco a poco se irá conociendo.

Este lunes, los seguidores de la novela se encontraron con un nuevo personaje que con el correr de los días se convertirá en el principal motivo de la venganza. Hülya es la hermana de Hakan. En el capítulo que se vio por Telefe, la joven apareció en silla de ruedas y muy demacrada. Su empleada le aclaró por teléfono a Gümüsoglu: "no deja de llorar y no quiere comer. Está muy angustiada". Ante esto él le prometió venganza.

Pero ¿qué se sabe de Hülya?

La hermana de Hakan Gümüsoglu será un personaje clave en esta Cuarta Temporada de la ficción. Ella revelará los secretos del pasado de este hombre y su vínculo con un personaje que tuvo fuerte presencia en toda la ficción: Demir.

Hülya Gümüsoglu es la ex novia de Demir y está discapacitado por culpa de él. ¿Por qué? para no spoilear por ahora no se dirá. Sí ya se conoce, de acuerdo al relato que hizo Fikret, que Hakan hizo en su momento una sociedad con Demir y en la juventud ambos fundaron una empresa. Sin embargo a ésta no le fue muy bien y antes de sacarla adelante, el joven Yaman abandonó todo.

Avance del capítulo del martes

En el capítulo de este martes, Berrak avanzará en su ambición y trazará una alianza estratégica con Abdülkadir. La prima de Demir está hoy a cargo de la empresa, hasta tanto él regrese o se sepa qué pasó con él. En ese camino manejará hasta el último detalle de la firma y el amigo de Hakan buscará aprovecharse de esto.

En una salida de ambos a tomar un te, el hombre la definirá como "inteligente y bella". Y ella aclarará: "después de todo corre sangre Yaman por mi cuerpo".

Por otro lado, Berrak tiene en su objetivo conquistar a Fikret para también apropiarse de la fortuna de los Fekeli. Ambos compartirán un viaje en auto y ella le confesará: "me gusta mucho pasar tiempo contigo".

Por otro lado, Ali Rahmet organizará una cena para dar la bienvenida a Hakan y allí le confesará: "soy un hombre común que ya vivió suficiente... Después del accidente le pedí a Fikret que fuera a Esmirna a buscar a su hermano, que le preguntara que quería de mi, mi perdón o mi vida. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recompensarlo".