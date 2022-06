Una famosa actriz turca, envuelta en un "amor de mentira"

martes, 28 de junio de 2022 15:26

Sinem Ünsal, la actriz turca que ganó popularidad con su personaje de Nazli en "Doctor Milagro" en Argentina, está de parabienes. Es que su nueva serie está ganando popularidad en su país y aún más con el "romance falso" que comparte con su protagonista.

Se trata de serie "The Secret Hidden" que se emite por Fox TV y, desde el primer episodio, logró obtener mejores calificaciones en rating que su rival Seversin, según el portal Televizyon Gazetei. Protagonizada por Halit Özgür Sari, la actriz toma debe actuar de policía de incógnito para seguir a un líder de la mafia. Como Yaz, en la serie, volvió a encantar a sus fans con su talento y belleza. Además, apuesta a looks sexys que no pasan desapercibidos.

?? SPOILER?? #GizliSakli (Confidencial uD83EuDD2B)



Capitulo 3

Con #HalitÖzgürSari y #sinemünsal



2 policías encubiertos que pasarán a ser de enemigos a lovers uD83DuDE0D. pic.twitter.com/ITHFlwgP0N — TürkGunesi (@GunesiTurk) June 21, 2022

Ahora, como parte de la trama, ambos deben fingir un matrimonio para una investigación encubierta lo que los empujará a un peligroso juego en el que la ficción puede convertirse en realidad. El público está fascinado con la química entre ambos, que tiene al principio un tenso trato y también la buena relación del elenco detrás de cámaras, cuyos videos y fotos llegaron a las redes sociales.

Los fans están delirando por la nueva serie que combina la acción de un policial con tonos de comedia romántica. ¿Llegará a la Argentina?

Mirá los posteos: