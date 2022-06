Soñar Contigo: la relación de amor que fracasó entre 2 personajes

martes, 28 de junio de 2022 00:00

La relación venía mal encaminada, él se dio cuenta pero ella lo negó. "Erkenci Kus", la ficción turca de las tardes de Telefe que es conocida como "Soñar Contigo" transita un camino con muchas sorpresas entre sus protagonistas

Actualmente la historia tiene en el foco de la trama a Can y Sanem, quienes no logran reconciliarse después de que ella le mintió para salvarse de la cárcel. Por ello es que los compañeros de la agencia Fikri Harika, impulsados por CeyCey, decidieron hacer algo para que vuelvan a amarse. Para eso los llevarán engañados hasta una cámara frigorífica, donde quedarán encerrados.

Pero lejos de ellos, una historia de amor volverá a sembrarse y abrirá la puerta al final de una relación de amor entre 2 personajes. Es que Emre buscará la forma de hablar con Leyla y confesarle todos sus sentimientos. Ambos se aman pero lo niegan y por eso la charla que tengan será determinante para postar nuevamente a los sentimientos.

En el capítulo que se verá este martes por Telefe, Emre buscará recuperarla y le abrirá su corazón: "Quiero estar contigo. Ella conocía todos mis secretos y me chantajeó. Me dijo que te contaría todo a tí y tenía miedo de lastimarte. No quería defraudarte. Tenía miedo de hablar contigo y perderte".

Sin embargo en la mente y corazón de Leyla latirán las palabras que Osman le dijo la noche anterior: "¿Estas conmigo?, ¿de verdad estas conmigo? escucha si tienes la mínima duda de lo nuestro, debes irte o me vas a lastimar".

A partir de ahora Leyla quedará entre 2 personajes que tiene en su corazón. Por un lado Osman cuyos sentimientos son desde la infancia pero como amigos y por otro lado con Emre como el gran amor imposible que siempre tuvo y nunca pudo alcanzar... ¿hasta ahora?