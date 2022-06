Se dijeron de todo: duro enfrentamiento entre Chanchi Estévez y Kate Rodríguez

martes, 28 de junio de 2022 00:00

El Hotel de los Famosos es uno de los platos fuertes que tiene El Trece para seguir liderando el ranking, el público sigue expectante cada episodio para saber que sucederá con el futuro de los participantes.

En esta oportunidad el enfrentamiento tuvo como protagonista a los ex participantes: Chanchi Estévez y Kate Rodríguez. La joven fue invitada al programa de Intrusos para contar como había sido su experiencia en el programa. Kate le hizo dura críticas al ex líder del bando "La Familia".

Ante los comentarios que estaba recibiendo, Chanchi decidió comunicarse con el ciclo de América para poder defenderse. “Mi personaje garpaba para el programa”, comenzó.

Y detalló: “Todos somos buena gente y fuimos a participar de un reality. Kate estuvo muy poco y no nos terminamos de conocer. Y que sigan hablando así...vos date cuenta, salimos Sabrina, yo y ninguno habló mal de ninguno de los participantes anteriores, y ellos siguieron hostigando ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que está instalando cosas que no son? Ellos se pasearon durante meses, que nosotros estábamos adentro, hablando mal de todos (...) Ojalá muestren cosas fuera de lo que estuvo editado, ahí se van a dar cuenta de muchas cosas”.

Por su parte, Kate se mostró más indignada con Chanchi y resaltó: “por suerte acá nadie te edita, acá te puedes mostrar así como eres”.

Estévez no demoró en responderle y sostuvo: “entonces yo no quiero contar qué pasó con las visitas que después no tuvimos más por culpa tuya. Gracias a vos, que estuviste diez días nada más en el reality, no pudimos tener más visitas. Los familiares no pudieron tener más visitas por culpa tuya, porque no respetaste las horas y el lugar que te daban”.

“Estás diciendo cualquier cosa, Chanchi, eres muy creativo a la hora de inventar. Si según tú, yo estuve diez días ¿A ustedes les sacaron las visitas hasta hace poco? No entiendo qué estás diciendo, explícate mejor”, subrayó.

Kate se mostró furiosa y continuaban discutiendo, en un momento Chanchi decidió cortar la comunicación y enfatizó: "dale, después te cuento. Un beso”.