Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 28 de junio de 2022 00:00

Azize no murió pese al intento de asesinato de Dilsah y eso la llevará a proteger aún más a Hazar, Miran y Reyyan en Hercai. La novela turca de Telefe transita momentos decisivos con la matriarca dispuesta a todo y los secretos develados.

En el capítulo que se verá este martes, Azize enfrentará cara a cara a Cihan y él le advertirá empuñando un arma en su rostro: "a Harün no lo mató Yaren". Sin embargo la mujer Aslanbey le aclarará que sabe toda la verdad: "ella lo hizo y tu trataste de ocultarlo pero olvidaste esto en escena".

La mujer le mostrará en sus manos una bala que fue levantada en el lugar del crimen. "Hice mi propia investigación y descubrí que estabas cuidando a alguien amado y por eso actuaste sin escrúpulos. De otro modo no arrojarías a tu hermano al fuego, tampoco lastimarías al hijo de tu hermano. Por esa razón investigué donde se encontraban tus hijos ese día y no me equivoqué", apuntará Azize.

Por otro lado, Reyyan no soportará más el secreto que guarda con respecto a quién es la verdadera madre de Hazar y por ende el vínculo de sangre real que tiene Miran. Ante esto, ella le llamará por teléfono a Azize para advertirle que no guardará más el secreto: "Señora Azize hoy voy a mirar a los ojos a Miran y le contaré absolutamente todo. Lo haré esta noche".

Lejos de esto, Miran irá la mansión Aslanbey para discutir con Füsun sobre el motivo que los enfrenta. "Obviamente tiene un problema, acá estoy. Vamos a resolverlo de una vez", amenazará a la mujer.

Sin embargo la mujer le advertirá: "guarda tus preguntas para esta noche... tendrás que esperar tal como yo lo hice. Te daré respuestas pero lo resolveremos esta noche".