"Acá estoy dando la cara": Emily Lucius se disculpó públicamente con Locho Loccisano

martes, 28 de junio de 2022 08:43

Emily Lucius dejó "El Hotel de los Famosos" tras perder en la H y su salida resulta una de las más polémicas por el choque contra una realidad que la sensibilizó. Fue una de las participantes que sufrió cancelaciones públicas a su trabajo como influencer y el hecho también alcanzó a su familia, en la que su hermana Belu Lucius fue la voz.

Es por eso que la joven decidió publicas disculpas en sus redes sociales por su comportamiento ante el ataque de pánico que sufrió su compañero en el reality Locho Loccisano.

“Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”, comenzó su mensaje, publicado en una placa.

Agregó: “más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”, agregó.

Lucius se sinceró: “me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé”.

“Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor tratando siempre de ser mi mejor versión. Gracias a todos aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen me siguen hace tantos años saben muy bien quien es Emily Lucius”, sentenció.

Contrariando versiones de distanciamiento, su hermana Belu salió a respaldarla en el mismo mensaje: "pedir perdón es un acto admirable que refleja nuestra capacidad para reconocer los errores y muestra la voluntad de mejorar o reparar el daño causado".