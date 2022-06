La profunda reflexión de Dani La Chepi tras una biopsia que debió realizarse

lunes, 27 de junio de 2022 00:00

La reconocida influencer, Dani La Chepi, siempre se caracterizó por transmitir alegría y frescura en sus redes sociales. En los últimos días, previo a la cirugía que le realizaron, se mostró radiante y compartió distintos posteos desde la clínica.

Debió ser intervenida por los profesionales ya que le habían detectado una anomalía en uno de sus senos. La mujer reflexionó sobre la biopsia que debió realizarle y profundizó en su estado anímico.

“A principios de año me hice una mamografía de control con ganas de concientizar. Salió algo y me pidieron que hiciera otro estudio”, comentó la actriz sobre los motivos por los que debió operarse. Pero a ella no podían punzarla para tomar la muestra necesaria. “Me recomendaron a un mastólogo y fui tranquilísima”.

Además, aseguró que todavía no recibe los resultados. “Ahora lo peor es la espera hasta que llegue el resultado de la biopsia y ver qué es. Siento que nunca me toca nada fácil”, expresó la comediante. Para amortiguar el tiempo afirmó que la música y el humor han sido de gran ayuda: “Capaz que no está todo bien, pero yo quiero pensar así, quiero convencerme de que es así, y quiero transmitirle eso a la gente”, precisó.

La influencer indicó que en su trabajo canaliza lo que le pasa y de esa manera intenta salir adelante. La cantante deberá esperar entre 15 y 20 días para obtener los resultados de la biopsia.

A pesar de lo que le sucede dejó en claro que su objetivo es seguir divirtiendo a la gente en las redes sociales. “La gente me sigue para reírse, no para deprimirse. Si quieren ponerse tristes, pueden prender la tele”, cerró.