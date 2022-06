Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 27 de junio de 2022 00:00

Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, transita momentos claves, donde varias verdades comienzan a salir a la luz. En el capítulo del viernes pasado, Handan se enteró que Cihan se entregará a la policía como autor del crimen de Harun para de esa forma salvar a su hija de la cárcel.

"Estoy listo para lo que venga. Escucha Handan, tal vez ahora la gente aprenda a valorarme. A veces hay que saber desaparecer. Tu mantente fuera de esto. Puedes entenderme. Mantente al margen", expresó Cihan a su esposa.

Por otro lado, Füsun llegó hasta la mansión de los Sadoglu y ahí cruzó a la madre de Miran: "escucha Dilsah no soy tu enemiga, te salvé de las manos de Azize, te ayudé a que te reunieras con tu familia. Cualquier cosa que Azize te hizo, lo mismo me hizo a mi. Ella me quitó un hijo igual que a ti. Esa mujer es vil. Yo perdí a mi hijo. Escucha Dilsah, Azize dice que se encuentra arrepentida pero es una sabandija, nunca cambiará. Reyyan cree en ella, es joven e ignorante pero espero que tu no caigas como ella".

En el capítulo de este lunes, Yaren se enteró que su padre se sacrificará por ella para que no vaya presa. Pero ella no lo permitirá y hará todo lo posible para evitarlo. "No dejaré que sigas sufriendo por mi culpa", lanzará la chica para luego gritar: "a Harun yo lo maté. Papá está tratando de protegerme".

Por otro lado, Füsun llegará hasta donde está Azize y allí la amenazará con matar a los suyos si no le devuelve a su hija. En ese momento Azra llamará por teléfono y Füsun atenderá. Al escuchar su voz sentirá que ella es la chica que busca.

"Soy Azra, ¿dónde está mi tía Azize?. Ella está herida, ¿por qué usted tiene su teléfono?. Soy doctora y quiero saber cómo está ella", lanzará la chica. Ante esto, Füsun responderá: "soy amiga de Azize, la traje conmigo y yo misma la estoy cuidando".

Lejos de todo esto, Dilsah cruzará a Reyyan por haberse acercado a Azize y haberle contado a Azra la verdad. "Yo sufrí en silencio y tu le dijiste todo lo que yo oculté durante todos estos años", apuntará la mujer. Luego llegará Miran e increpará a ambas: "llegó el momento, las escucho".